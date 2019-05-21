İnanılmaz gerçekler! Otellerin perde arkasında neler dönüyor?

Tatilde en önemli noktalardan bir tanesi de kaldığınız oteldir. Birçok otel verdiği hizmet ile öne çıkmaya çalışsa da her otelin gizlemeye çalıştığı gerçekler vardır. Hazır tatil sezonu başlamaya yakın bu gerçekleri öğrenmenizde fayda var. Oteller hakkındaki bu bilgileri öğrenince bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Temiz Çarşaflar: Eğer temizliğe önem veriyorsanız, otel tercihi yaparken seçimlerinizi biraz lüks tutmanızda fayda var. Çünkü düşük bir bütçeli otel çalışanının yaptığı açıklamada, otellerinde çarşafların ve yastık kılıflarının yeni gelen misafirler için değiştirilmediğini söylemiştir. Lüks otellerde ise bu durumun daha farklı olduğunu belirten çalışan, lüks otellerde her misafirden önce odanın temizlendiğini ve nevresimlerin değiştirildiğini açıklamıştır. Kat Görevlileri: Otelinizde bulunan kat görevlilerine küçük bahşişler vererek oteldeki birçok imkandan yararlanabilirsiniz. Arabanızı ücretsiz park edebilir, ücretsiz tur ve kuru temizleme hizmeti almanızı sağlayabilir hatta odanızı daha iyi bir odayla değiştirmenizi sağlayabilirsiniz. Kat görevlileri, geç saatlerde otele giriş yaptığınızda ya da gece karnınız acıktığında size yemek bile getirebilir. Sonuç olarak kat görevlileri ile arayı iyi tutmak önemli bir ayrıntıdır otellerde.

Otel odasındaki en kirli şey: Otellerde konukların odalarına geçtiğinde en çok kullandığı eşya arasında televizyon kumandaları gelir. Bu yüzden de kumandalar odadaki en kirli, aynı zamanda temizlikçilerin de hiç temizlemediği eşyalardır. 2012’de Houston Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, kumandaların genel olarak tuvalet kadar kirli olduğu tespit edilmiştir. Aynı derecede kirli olan bir başka şey de lamba düğmeleridir. Bu nedenle odanıza girdiğinizde bunları dezenfektan bir bezle silmeniz önemle tavsiye edilir. Odanızı değiştirebilirsiniz: Siz bunu bilmeseniz de bir otele gittiğinizde odanızı beğenmezseniz ya da odanızın kirli olduğunu düşünürseniz çalışanlara durumu bildirerek odanızı değiştirebilirsiniz. Çalışanlar otellerde sizi memnun etmek için bulunmaktadırlar. Bu yüzden boş oda varsa sizi daha güzel bir odaya yerleştirceklerdir. Ancak bu kararı valizinizi boşaltmadan vermek zorundasınız çünkü valizinizi toplamak çok zaman alacağı için çalışanlar vakit kaybetmemek için size yeni oda vermeyi teklif etmeyebilirler. Bu yüzden otelde odaya yerleşmeden önce odanızı kontrol edin.

Rezervasyon Siteleri: Günümüzde otel rezervasyonunuzu yapabileceğiniz çeşitli internet siteleri bulunmaktadır. Bu internet siteleri erken satış avantajları sayesinde kullanıcılara büyük indirim sunduklarını öne sürerler. Ancak olayın iç yüzüne bakarsanız durum hiç de böyle değildir. Çok kısa dönemli yapılan indirimler size avantaj sağlasa da çoğu zaman bu sitelerden yapcağınız otel rezervasyonları size kesinlikle normale göre pahalıya patlayacaktır. Çünkü bu aracı siteleri kullanan oteller bu internet sitelerine para ödemek zorundalardır. Bu yüzden bu siteden yapacağınız rezervasyonlarda farkında olmadan ekstradan ücret verirsiniz. Bunun yerine yapacağınız en iyi şey otele önceden giderek ya da oteli arayarak, komisyonsuz rezervasyon yaptırmak olacaktır. Minibar: Herkesin bildiği gibi otellerin içersinde ziyaretçilere sunulan küçük bir buzdolabı bulunmaktadır. Fakat bu buzdolabının içindekilerin boyutu kuçük olmasına rağmen fiyatları oldukça yüksektir. Bazı otellerde minibar ücreti fiyata dahil edilirken, bazı otellerde minibarın içinden tüketilen yiyeceklerin fiyatı ekstradan alınmaktadır. Otel çıkışında alınan bu ücret için buz dolabınız kontrol edilir ve eğer içerisinde eksik varsa bu ücret sizden temin edilir. Bunun için odaya ilk girdiğiniz anda yapacağınız ilk şey minibardaki içeceklerin eksik olup olmadığını kontrol etmek olmalıdır. Eksik bir şey varsa siz tüketmeseniz bile ücretini ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bazı otel firmaları sizden ekstra ücret almak için minibar'ı eksik bir şekilde size sunabilirler. Ya da sizden önceki müşteri minibarı kullanmıştır ve minibar yenilenmemiştir.