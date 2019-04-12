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İnanılmaz Görüntü! Yürüyen merdivende bebeğini düşürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 08:17 | Son Güncelleme

Çin'de bir anne, yürüyen merdivene binip indiği sırada kucağındaki bebeğini düşürdü. Büyük facianın yaşandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'in Guangdong eyaletinde meydana gelen feci olayda bir kadın, yürüyen merdivene binip indiği sırada kucağında duran bebeği aşağı düşürdü. Dengesini sağlayamayıp bebeğini düşüren kadın, yaşadığı panikle düşen bebeğine bakıp koşarak aşağı indi.

Görüntülerde yanındaki çocuğu ve kucağındaki bebekle yürüyen merdivene binen kadın, ilk adımını attığı sırada olanlar oldu. Üçüncü katta bulunan yürüyen merdivenin tutunma bandına doğru yaklaşan kadın o sırada dengesini kaybetti. Kucağında duran bebek bir anda üçüncü kattan aşağı düştü. Anlık şok yaşayan anne aşağı baktı ve kısa süre sonra yanındaki çocuğun elinden tutarak aşağı koştu.

ÜÇ AYLIK BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI

Üçüncü kattan aşağı düştüğü ve zemine çakılan bebeğin üç aylık olduğu belirtildi. Düşen bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yani sanki bilerek yapmis gibi ama emin olamadim
bilerek atmış yaa. böyle düşürmemi olur ? resmen gereksiz yere omuzunu aşağı doğru düşürüp bebeği salıyor. zaten çocuğu hiç tutmamış ki düşürsün. alttan boş vermiş çocuk tamamiyle üstte ve düşürmeye meyilli. bence bu karı sorgulanmalı araştırılmalı. çocuğum öldü yaralıyım edebiyatı yapacak muhtemelen.
Yalan haberde dünya markası oldunuz. Bebek oyuncak aşağıda bir kişi yok yanlarında.
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