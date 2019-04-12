İnanılmaz Görüntü! Yürüyen merdivende bebeğini düşürdü

Çin'in Guangdong eyaletinde meydana gelen feci olayda bir kadın, yürüyen merdivene binip indiği sırada kucağında duran bebeği aşağı düşürdü. Dengesini sağlayamayıp bebeğini düşüren kadın, yaşadığı panikle düşen bebeğine bakıp koşarak aşağı indi.
Görüntülerde yanındaki çocuğu ve kucağındaki bebekle yürüyen merdivene binen kadın, ilk adımını attığı sırada olanlar oldu. Üçüncü katta bulunan yürüyen merdivenin tutunma bandına doğru yaklaşan kadın o sırada dengesini kaybetti. Kucağında duran bebek bir anda üçüncü kattan aşağı düştü. Anlık şok yaşayan anne aşağı baktı ve kısa süre sonra yanındaki çocuğun elinden tutarak aşağı koştu.
ÜÇ AYLIK BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI
Üçüncü kattan aşağı düştüğü ve zemine çakılan bebeğin üç aylık olduğu belirtildi. Düşen bebek olay yerinde hayatını kaybetti.
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