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İnanılmaz! Kadının göz çukurunda dört canlı arı bulundu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Tayvan'da çok ilginç bir tıbbi vaka yaşandı! Bir kadının göz çukurunda ancak mikroskopla görülebilecek dört küçük arı bulundu.

İnanılmaz! Kadının göz çukurunda dört canlı arı bulundu

Arıların, 20'li yaşlarındaki kadının göz çukuruna bir mezarlık ziyareti sırasında girdiği tahmin ediliyor.

Mikroskopla çekilen karede durumun ilginçliği gözler önüne serildi. 0.12 inç büyüklüğündeki arıların kadının gözyaşlarından beslendiği aktarıldı.

Profesör Hung Chi-ting, bu durumun tıp literatüründe bir ilk olduğu, bugüne kadar göz çukurunda böyle uzun süre canlı kalabilen bir böcek türü saptanmadığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Arı göz çukuru Tayvan

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