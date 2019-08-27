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İnanılmaz! Köpeği fark etti, hayatı kurtuldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

İngiltere’de iki kadın, onlara erken kanser teşhisinin konulmasına yardımcı olan köpeklerini anlattı.

İnanılmaz! Köpeği fark etti, hayatı kurtuldu!

Londra'da yaşayan Emma Smith, oğulları için Staffordshire Bull Terrier cinsi yavru köpeği aldı. Adını da Charlie koydu. Smith ailesiyle birkaç ay yaşadıktan sonra köpek aniden garip davranmaya, zıplayarak kadının sağ göğsünü koklamaya başladı.

BİRKAÇ AY SAHİBİNİ KOKLAMAYA DEVAM ETTİ

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Emma Smith başlarda üzerindeki giysinin yemek koktuğunu ama Charlie devam eden zamanda birkaç ay boyunca sahibini koklamaya devam etti. Kadın, köpeğin ona bir şeyler anlatmaya çalıştığından şüphelenmeye başladı. Elle sağ göğsünü yoklayan Smith, bir kitle tespit etti. Köpeği sayesinde doktorlara başvuran İngiliz kadın, gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

HER ŞEY DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ

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Tedavi başarılı oldu ve doktorların söylediğine göre, eğer Smith zamanında gelmeseydi her şey çok daha kötü olabilirdi.

BİR DİĞER KAHRAMAN KÖPEK: DAİSY

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Dr. Claire Guest de Daisy adlı Labrador cinsi köpeğinden bahsetti. Guest bir gün köpeğinin garip davrandığını ve bacağını sürekli göğsüne koyduğunu fark etti. Bir şeylerden şüphelenmeye başlayan kadın hastaneye gitti ve erken aşamada göğüs kanseri olduğunu öğrendi.

550 KANSER VAKASINI ORTAYA ÇIKARDI

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Tedavisi başarılı olan kadın, bir yardım projesini başlatma kararı aldı. Guest, köpeğinin başka kadınlarda en az 550 kanser vakasının ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

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