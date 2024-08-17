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  4. İnanılmaz skor! Galatasaray'ın rakibi Young Boys rakibini 10-0 yendi, iki oyuncu hat-trick yaptı

İnanılmaz skor! Galatasaray'ın rakibi Young Boys rakibini 10-0 yendi, iki oyuncu hat-trick yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.08.2024 20:14
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys, İsviçre Kupası ilk maçında amatör lig takımı Printse-Nendaz ile karşılaştı. Young Boys rakibini attığı 10 golle mağlup etti. İşte detaylar...

İnanılmaz skor! Galatasaray'ın rakibi Young Boys rakibini 10-0 yendi, iki oyuncu hat-trick yaptı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin güçlü takımlarından Young Boys ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında gruplara kalma hedefi doğrultusunda bu kritik eşleşmeyi geçmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın ilk ayağı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de deplasmanda oynanacak, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Mücadelenin oynanmasına az bir zaman kala Young Boys İsviçre Kupası ilk turunda amatör lig takımı Printse-Nendaz ile karşılaştı.

İKİ OYUNCU HAT-TRICK YAPTI

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Young Boys rakibini tam 10-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Young Boys'un golleri Darian Males (2), Cedric Itten (3), Alan Virginius (3), Theo Golliard ve rakip oyuncu Quartier'den geldi.

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