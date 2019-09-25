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İnanılmaz! Süper güçleri olan 5 hayvan

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Hayvanlar alemi her daim insanları şaşırtmaya devam ediyor. Popular Science dergisi tarafından yapılan derleme ile Görme, duyma, tatma gibi özellikleri başka canlılardan çok daha fazla gelişmiş hayvanları açıkladı. İşte bizim hissemeyeceklerimizi hisseden 5 hayvan...

İnanılmaz! Süper güçleri olan 5 hayvan

Popular Science dergisi yaşam koşullarına adapte olabilmek için başka canlılarda olmayan özellikler geliştiren hayvanları derledi. Görme, duyma, tatma gibi özellikleri başka canlılardan çok daha fazla gelişmiş hayvanlar arasında yarasa, yunus, foklar ve daha bir çoğu bulunuyor. İşte bizim hissemeyeceklerimizi hisseden 5 hayvan ...

1. YUNUSLAR

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Yunusların kullandığı bir biyolojik sonar olan ‘ekolokasyon’ sayesinde yunuslar yankıyla yer belirleyebiliyor. Bazı bilim insanları yunusların hamile insanları bu şekilde tespit edebileceğini düşünüyor.

2. ÖRÜMCEKLER

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Tehlikeyi sezebilen örümcek türleri pozitif yüklü bir atmosferde bulunduklarını hissettiklerinde negatif yüklü bir ipek salıyor ve ortamı onun üzerinde kayarak terkedebiliyor.

3. VAMPİR YARASALAR

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Vampir yarasalar burunlarındaki ısıya duyarlı kanal sayesinde kanı ‘görebiliyor.’ Çevrelerindeki hayvanların kan sıcaklığını hisseden yarasalar bu şekilde avlanabiliyor

4. FİLLER

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Filler ayaklarındaki titreşim hisseden sinirler sayesinde çok düşük seviyedeki hareketlenmeleri bile algılayabiliyorlar.

5. FOKLAR

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Foklar görme ve duymada her memeliyle aynı özelliklere sahip olsa da yemek bulma konusunda bir farkları var. Fokların 80 tane bıyığında bulunan binlerce alıcı kaçmış bir balığı çok uzaktan bile tespit edebiliyor.

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