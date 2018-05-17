İnanması güç! 30 yıldır oruç tutan esnaf

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Osman Ay, çevresinde "Oruç tutan adam" olarak tanınıyor. Kendisine ait market işleten Ay, ömrünün yarısından fazlasını oruç tutarak geçirdiğini söylüyor.

Bu süre boyunca hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamadığını belirten Ay, "3 ayların bitiminde baktım sağlığıma herhangi bir zararı yok, ben buna devam ettim. Ben 3 ay, 1 sene tutacağım diye başlamadım ama nasıl geçti seneler. Şu anda 30 yılı buldu. Rabbime şükürler olsun bana böyle bir güzel nimeti bahşettiği için. Çok mutluyum, çok huzurluyum” diye de ekliyor.

Yaklaşık 30 yıldır oruç tutan Osman beyin, Ramazan ayında ibadet edenlere tavsiyeleri var:

"Şimdi günler çok uzun. Ben alışığım ama diğer insanlar için şunu söylüyorum, ‘Şu diyetisyen şunu söylüyor, gıda şeyi şunu söylüyor’ bence kişinin doktoru zaten kendisidir. Doktor bir reçete sunar ama bunu yapacak olan insanın kendisidir. Herkeste bir irade herkeste bir akıl var. Oruçlu insan ibadeti güzel yapar. Midesi dolu olan insan spora gittiği zaman bile sporu güzel yapamaz. Çok abur cubur yeme, bir çorba bir salata, hafif şeylerle geçiştir. Sahurda da öyle yapsınlar. Çok ekşi yemek, çok tuzlu, çok acı yemek insanın çok iştahını arttırır. Bu tür şeylerden biraz daha azaltsınlar kendilerini. Bu sefer çok su ihtiyacı hissedecekler, gün uzun.”

Zindeliğini ve sabırlı oluşunu oruç tutmasına bağlayan Ay, "Rabbim öyle bir performans veriyor ki insana yeter ki senin Allah’a yaklaşımın düzgün olsun" şeklinde tavsiyelerini sıralıyor.