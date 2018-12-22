İnce belli olmak için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ne yaptın kendine Sophia Vegas!

Dünyanın en ince belli kadını olarak ünlenen Sophia Vegas'ın, eski görünümünden eser yok.
Alman yıldız Sophia Vegas Wollersheim, 46 santimlik beliyle 'dünyanın en ince belli kadını' unvanına sahipti.
Vegas, Türkiye'ye gelip Nusret'in restoranında yiyerek Türkiye'de de tanınmıştı.
İnce belli olmak uğruna kaburga kemiklerini aldırmayı göze alan Vegas, şimdilerde 6 aylık hamile.
İşte Sophia Vegas'ın son hali...
6 aylık hamile olan Vegas, Beverly Hills'te görüntülendi. Bebeği için vücudunun bozulmasına aldırış etmedi. Daracık mavi elbisesiyle karnı iyice ortaya çıktı.
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