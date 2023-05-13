İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın'ın kızı da ünlü çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

1990'lı yıllarda yayınlanan ve döneme damgasını vuran İnce İnce Yasemince'de hayat verdiği 'Kakılmış' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Yalçın'ın kızlarını görenler şoke oluyor. Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül Ateşler annesi gibi oyuncu çıktı.

Güzelliği ve annesi ile olan benzerliğiyle adından sıkça söz ettiren Eylül Ateşler bir dönem büyük bir ilgiyle izlenen 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında fırtınalar estirmişti.

Dans tutkusuyla bilinen Eylül, yeteneğiyle büyük takdir toplamıştı. Ünlü isim şimdilerde annesinin izinden gidiyor ve tiyatroyla ilgileniyor.

9 Eylül 1986 tarihinde doğan Eylül Ateşler düzgün fiziği ve güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan anne kızın paylaşımları da binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Yasemin Yalçın, 1959 tarihinde Malatya'da doğdu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nı bitiren oyuncu, 1988 yılında Demet Akbağ ile reklam filminde yer aldı.

Ardından Kenter Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalıştı. Yasemin Yalçın, kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması nedeniyle oyunculuğa ara verdi.

Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla sahnelere geri döndü. Yasemin Yalçın, 1991 yılında En İyi Komedyen ödülüne layık görüldü.

Yasemince adlı programla yıllarca akıllarda yer edindi. Yasemin Yalçın'ın en bilindik rolleri; Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip'tir.

Yasemin Yalçın, kocası tarafından sürekli dayak yiyen "Kakılmış" karakteriyle aile içi şiddete dikkat çekti.

10 Mayıs 1991 tarihinde "Yasemin Yalçın Tiyatrosu"nu eşi İlyas İlbey'le birlikte kurdu. Yasemin Yalçın'ın Halil Ateşler ile yaptığı birinci evliliğinden Eylül Ateşler adında bir kız çocuğu vardır. Daha kızları doğmadan boşanmışlardır.

Yasemin Yalçın, Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey'le evlidir. Eda adında bir kız çocukları vardır.

