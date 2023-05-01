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  4. İncecik beli çok konuşulmuştu! Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

İncecik beli çok konuşulmuştu! Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

01.05.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı özel bir diyetle kilo veren Zuhal Olcay'ın fit görüntüsü ve sahne kostümleri sık sık gündeme geliyor. 65 yaşındaki ünlü şarkıcı hafta sonu Kalamış'ta sahne aldı. Dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Olcay'ın sahne tarzına beğeni yağarken Olcay formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

İncecik beli çok konuşulmuştu! Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

Son günlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Zuhal Olcay'ın fit görüntüsü beğeni topluyor. Konserlerine büyük bir hızla devam eden Olcay muhteşem sesinin yanı sıra fiziği ve sahne kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Hafta sonu Kalamış'ta sahne alan ünlü şarkıcı dekolteli elbisesiyle kendine hayran bıraktı. Çekici şıklığı ve kusursuz fiziğiyle bakana bir daha baktıran usta yorumcu formunu nasıl koruduğunu da açıkladı.

Zuhal Olcay 1

Zuhal Olcay 2

ShobMagazin'de yer alan habere göre; usta yorumcu Zuhal Olcayi fit görüntüsünü ve formunu yıllardır asla vazgeçmediği yüzmeye borçlu. Usta yorumcu, haftanın her günü hiç aksatmadan yüzüyor.

Zuhal Olcay 3

Zuhal Olcay 4

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