İncecik beli çok konuşulmuştu! Zuhal Olcay formunu nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

Son günlerde verdiği kilolarla gündeme gelen Zuhal Olcay'ın fit görüntüsü beğeni topluyor. Konserlerine büyük bir hızla devam eden Olcay muhteşem sesinin yanı sıra fiziği ve sahne kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Hafta sonu Kalamış'ta sahne alan ünlü şarkıcı dekolteli elbisesiyle kendine hayran bıraktı. Çekici şıklığı ve kusursuz fiziğiyle bakana bir daha baktıran usta yorumcu formunu nasıl koruduğunu da açıkladı.

ShobMagazin'de yer alan habere göre; usta yorumcu Zuhal Olcayi fit görüntüsünü ve formunu yıllardır asla vazgeçmediği yüzmeye borçlu. Usta yorumcu, haftanın her günü hiç aksatmadan yüzüyor.





