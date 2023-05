İnci kefalinin muhteşem yolculuğu başladı

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu başladı. Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında Van Gölü’ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için kentteki kurumlar da göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor. Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay’daki balık bendine gelen vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ederek ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “İnci kefali yaşamını Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularına sürdürmesine karşı her yıl yaz ayı geldiğinde üremek için sürüler halinde akarsulara doğru giriş yapıyor. İnci kefali Van Gölü’nde yüz binlerce yıldır yaşıyor. İnci kefalinin Van Gölü’ndeki varlığı sürdürmesi için en yegane temeli yaz ayında akarsulara gerçekleştirdiği üreme göçüne bağlı. Bu yüzden her yıl yaz ayı geldiği zaman Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri sürüler halinde akarsulara doğru göç ediyor. Akarsulara bir anda binlerce ton balık dolup taşıyor. Akarsularda su yerine adeta balık akıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Erciş balık bendi. Akarsuların ağzında toplanan inci kefalleri derelere giriş yaptı ve suyun yukarı kesimlerine doğru hızla çıkmaya başladı. Her yıl özlemle beklediğimiz inci kefallerinin zıplama görüntülerini bu sene görmeye başladık. Göç şu anda tam olarak yoğunlaşmadı. Önümüzdeki 2 haftalık süreç içerisinde göç tam olarak yoğunlaşacak. Biz akarsularda çok daha fazla inci kefallerini göreceğiz” dedi.