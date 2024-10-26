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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Cannes'da! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Cannes'da! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.10.2024 08:48
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Kanal D ekranlarında yayınlanan senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü Cannes pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü Cannes'da! Peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı

Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün gibi birçok başarılı projede yer alan ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü her adımıyla olay oluyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başaran Hazar Ergüçlü şimdi de Cannes'da boy gösterdi.

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Siyah vücudunu saran elbisesi ile pozlar veren Ergüçlü bu haliyle çok beğenildi.

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Saçları açık bırakıp sade bir makyaj yapan ünlü isim sosyal medyada tam not aldı. Hazar Ergüçlü'nün balkon pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'yine harika', 'olay bir kadın', 'bu kadarı da fazla', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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31 yaşındaki genç oyuncu, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

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2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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