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İncirliin Mağarası nerede, nasıl gidilir? İncirliin Mağarası tarihi, giriş ücreti, hakkında bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 19.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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İncirliin Mağarası nerede, nasıl gidilir? İncirliin Mağarası tarihi, giriş ücreti, hakkında bilgi

Mağara severlerin görmesi gereken İncirliin Mağarası'na gidiyoruz bugün. Harika bir kanyonun içine gizlenmiş mağara tarihiyle, yarasalarıyla ve hayal gücünüzü zorlayacak şekillerdeki sarkıt ve dikitleriyle sizi şaşırtacak.

Milas'ta bulunan İncirliin Mağarası'nı Bodrum gezilecek yerler listenize de dahil edebilirsiniz. Mağara, Gökçeler Kanyonu ya da diğer ismiyle Uyku Vadisi içinde bulunuyor. O nedenle burada uzun zaman geçirebilir, mağarayı gezdikten sonra kanyonda yürüyüş yapabilirsiniz. İncirliin Mağarası hakkında tüm bilgileri yazıda bulabilirsiniz.

İNCİRLİİN MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İncirliin Mağarası Muğla'nın Milas ilçesinde bulunuyor. Milas ilçe merkezine yaklaşık 20 km mesafede yer alan mağaraya nasıl gidilir derseniz Milas merkezinden Bodrum yönüne doğru ilerlerken Gökçeler beldesine doğru dönerek Uyku Vadisi, Gökçeler Kanyonu yönünü takip edin. Yol üzerindeki tabelaları takip ederek mağaraya ulaşabilirsiniz.

İncirliin Mağarası yol tarifi için konuma tıklayın.

incirliin mağarası

İNCİRLİİN MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Türkiye genelinde turizme açık mağaraların turizm amaçlı değerlendirilen kısımlarının uzunluğu 140 ila 160 m arası değişiyor. İncirliin Mağarası da 345 metrelik uzunluğunun turizme açık 155 m’si ile turizme açık mağaralar arasında yer alıyor.

Mağara yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Mağaranın gelişiminde belirgin bir fay etkili olmuş. Altta bulunan karst taban yüzeyi nedeniyle, bölgedeki jeomorfolojik gençleşmeye ayak uyduramayan mağara, fay ve çatlaklar nedeniyle kafesli bir yapıya sahip.

incirliin mağarası muğla

İncirliin Mağarası, dev sarkıt, dikit, sütun ve damlataş havuzları ile kaplı. Mağaranın damlataş sütunları ana galeriyi çok sayıda salona ayırmış.

Yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular dışında bütünüyle kuru bir mağaradır. Yağmur sularının tavandan damlaması sonucunda mağaranın çukur kesimlerinde sığ gölcükler oluşuyor. Genel olarak mağaranın giriş, Yarasa Galerisi, Havuzlu Salon ve Gösteri Salonu’nda bulunan damlataşlar kısmen fosilleşmiş olsa da Damlataş Galerisi’ndeki sarkıt, dikit, sütun ve makarna sarkıtlarının oluşumu halen devam ediyor.

incirliin mağarası milas

Mağara girişindeki toprak zeminde ve mağara içinde çok sayıda prehistorik ve antik dönem arasına tarihlenen seramik parçaları bulunmuş. Bunlar eski dönemlerde mağaranın kullanıldığını gösteriyor. İncirliin Mağarası, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.02.2008 tarih ve 3807 Sayılı Kararı ile I.Derece Arkeolojik ve I.Derece Doğal Sit olarak tescillendi.

İncirliin Mağarası'nda kahvaltı yapmak isterseniz Gökçeler kanyonu teras cafede birşeyler yiyip içebilirsiniz. Ayrıca Uyku Vadisi içinde konaklama imkanı da bulunuyor.

incirliin mağarası gökçeler kanyonu

İNCİRLİİN MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

İncirliin Mağarası giriş ücreti 15 TL. Müze kart burada geçerli değil.

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