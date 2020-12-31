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IndieWire 2020'nin gözden kaçmış 20 filmini listeledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 31.12.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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IndieWire 2020'nin gözden kaçmış 20 filmini listeledi

2020 enlerini listeleyen IndieWire, bu sefer 2020'nin gözden kaçmış 20 filmini seçti.

IndieWire, 2020'nin gözden kaçmış 20 filmine yer verdiği bir liste yayımladı. Listede "Babyteeth", "And Then We Danced", "Relic" ve "Tesla" gibi yapımlar yer aldı.

IndieWire listesinde başrolde Eliza Scanlen'ın yer aldığı "Babyteeth", Levan Akin imzalı "And Then We Danced", dünya prömiyerini 2020 Sundance Film Festivali’nde yapan "Relic", Justin Kurzel’in son filmi "The True History of the Kelly Gang", Liam Neeson ve Lesley Manville'in başrollerini üstlendiği "Ordinary Love" gibi filmler yer aldı.

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2020'nin gözden kaçmış 20 filmi

  • A Sun – Chung Mong-hong
  • Miss Juneteenth – Channing Godfrey Peoples
  • The True Adventures of Wolfboy – Martin Krejcí
  • And Then We Danced – Levan Akin
  • Come to Daddy – Ant Timpson
  • Olympic Dreams – Haskell Wexler
  • Relic – Natalie Erika James
  • Ordinary Love – Lisa Barros D’Sa ve Glenn Leyburn
  • The Other Lamb – Malgorzata Szumowska
  • Premature – Rashaad Ernesto Green
  • Tigertail – Alan Yang
  • The True History of the Kelly Gang – Justin Kurzel
  • Selah and the Spades – Tayarisha Poe
  • Babyteeth – Shannon Murphy
  • I Used to Go Here – Kris Rey
  • Spree – Eugene Kotlyarenko
  • Tesla – Michael Almereyda
  • To The Stars – Martha Stephens
  • Proxima – Alice Winocour
  • Radioactive – Marjane Satrapi
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