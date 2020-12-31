Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bilimkurgu filmleri 2021’de altın çağını yaşayacak

Bilimkurgu filmleri 2021’de altın çağını yaşayacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 31.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilimkurgu filmleri 2021’de altın çağını yaşayacak

2020 sinema açısından çok zor geçmiş olsa da 2021 tam tersi olacak gibi görünüyor. Özellikle bilimkurgu sevenler açısından 2021 mükemmel geçecek. 2021'in en çok beklenen 10 bilimkurgu filmi.

Bilimkurgu sevenler açısından 2021 epey müjedeli bir yıl olacak. Bilimkurgu filmleri her zaman en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor ve türün sevenleri 2021'de bilimkurguya doyacak gibi görünüyor.

Screen Rant'in haberine göre IMDb'deki popülariteleri baz alındığında 2021'de hayranların en çok ilgisini çekebilecek filmler arasında Black Widow, The Matrix 4, Ölümcül Dövüş (Mortal Kombat), Dune, Örümcek Adam gibi filmler yer alıyor.

İzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmlerİzleyenlerin hayal gücünü zorlayan en iyi fantastik filmler

İki büyük, efsanevi canavarın savaşını konu alacak Godzilla vs. King, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown ve Rebeccla Hall gibi yıldızları bir araya getirecek. Mayıs 2021'de vizyona girmesi beklenen film, en çok heyecan uyandıracak yapımlar arasında yer alıyor.

Idris Elba, Pete Davidson, Margot Robbie gibi isimleri bir araya getirecek The Suicide Squad: İntihar Timi (The Suicide Squad) de bu listede yer alıyor. Film hem sinemalarda hem de HBO Max'ta yayımlanma tarihi 6 Ağustos 2021.

Keanu Reeves'in Neo karakteriyle geri döneceği Matrix serisinin 4. filmi 2021'nin en çok yankı uyandıran filmi olmaya aday. Carri-Anne Moss'un Trinity rolünü tekrarlayacağı, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II gibi isimlerin yer alacağı film daha vizyona girmeden tartışma yaratmayı başarmıştı. Matrix 4, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleriBu sahneler unutuldu gitti

Hulu'da yayımlanacak ve Mel Gibson, Naomi Watts, Ken Jeong, Frank Grillo gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Boss Level da beklenen filmler arasında. Boss Level'ın her ne kadar kesin bir vizyon tarihi şu an olmasa da 2021'de yayımlanması bekleniyor.

Esasen bu yıl yayımlanması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen bir bilimkurgu klasiği olan Dune da 2021'de vizyona girecek filmler arasında. Frank Herbert'in klasik eserinden uyarlanan ve Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film Paul Atreides'i ve Arrakis gezegenini anlatacak. Dune 1 Ekim 2021'de yayımlanacak.

Çoklu bir evren yaratmaya hazırlanan ve daha önce Örümcek-Adam karakterini canlandıran diğer oyuncuları da kadrosuna dahil eden Örümcek-Adam 3 de merak uyandıran yapımlar arasında. Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx, Alfred Molina gibi yıldızların yer alacağı film 17 Aralık 2021'de yayımlanacak. (Independent Türkçe)

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun: Erotizmin bol olduğu dizilerEkranınızı gören birinin olmadığına emin olun!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş
Yankıları sürüyor!Yankıları sürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

Bu sahneler unutuldu gitti

Bu sahneler unutuldu gitti

İştah kaçıran pastalar! Hepsi birbirinden korkunç

İştah kaçıran pastalar! Hepsi birbirinden korkunç

İlginizi Çekebilir

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Dilimizde karşılığı olmayan 10 kelime!

Dilimizde karşılığı olmayan 10 kelime!

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Diğer Haberler

O isyanlar, cinayetler... Joker’de hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş

Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş

Cehennem Silahı 5 resmen geliyor

Cehennem Silahı 5 resmen geliyor

'Kadınlar ne ister?' sorusunun cevabı bu filmlerde saklı

'Kadınlar ne ister?'

10 bin kişi katıldı... Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı

Star Wars evreniyle ilgili yapılan anketin sonucu şaşırtmadı

Gözden kaçmaması gereken en iyi aşk filmleri

Bu sahneler unutuldu gitti

Şimdiye kadar izlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

İzlemediyseniz pişman olacağınız Aamir Khan filmleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.