Bilimkurgu filmleri 2021’de altın çağını yaşayacak

Bilimkurgu sevenler açısından 2021 epey müjedeli bir yıl olacak. Bilimkurgu filmleri her zaman en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor ve türün sevenleri 2021'de bilimkurguya doyacak gibi görünüyor.

Screen Rant'in haberine göre IMDb'deki popülariteleri baz alındığında 2021'de hayranların en çok ilgisini çekebilecek filmler arasında Black Widow, The Matrix 4, Ölümcül Dövüş (Mortal Kombat), Dune, Örümcek Adam gibi filmler yer alıyor.

İki büyük, efsanevi canavarın savaşını konu alacak Godzilla vs. King, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown ve Rebeccla Hall gibi yıldızları bir araya getirecek. Mayıs 2021'de vizyona girmesi beklenen film, en çok heyecan uyandıracak yapımlar arasında yer alıyor.

Idris Elba, Pete Davidson, Margot Robbie gibi isimleri bir araya getirecek The Suicide Squad: İntihar Timi (The Suicide Squad) de bu listede yer alıyor. Film hem sinemalarda hem de HBO Max'ta yayımlanma tarihi 6 Ağustos 2021.

Keanu Reeves'in Neo karakteriyle geri döneceği Matrix serisinin 4. filmi 2021'nin en çok yankı uyandıran filmi olmaya aday. Carri-Anne Moss'un Trinity rolünü tekrarlayacağı, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II gibi isimlerin yer alacağı film daha vizyona girmeden tartışma yaratmayı başarmıştı. Matrix 4, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.