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    4. İndirim izdihamında akıllara durgunluk veren anlar! Hediye paketi almak isteyenler arasında sinirler bir anda gerildi... Ellerine geçeni fırlattılar

    İndirim izdihamında akıllara durgunluk veren anlar! Hediye paketi almak isteyenler arasında sinirler bir anda gerildi... Ellerine geçeni fırlattılar

    22.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Londra şehrinin Hounslow bölgesindeki bir markette indirim haberinin yayılması üzerine izdiham başladı. Noel indirimlerinden yararlanmak isteyenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın fitilini ise hediye paketi anlaşmazlığı verdi. Mağaza çalışanlarının ayırmakta zorlandığı kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.

    İngiltere'nin Londra şehrinin Hounslow bölgesindeki bir markette yaşanan kavga cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. İki kadın arasında başladığı söylenen kavga kısa sürede diğer müşterilere de yayılarak büyüdü. Olayın bir anda büyümesi üzerine mağaza çalışanlarının kavgayı ayırmak için gösterdikleri çabada yetersiz kaldı.

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    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri yorum yağmuruna tutarak insanların alışveriş çılgınlığına dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İşte şimdi indirimler eğlenceli bir hal almaya başladı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kavgayı daha yakından görmek isterdim" yorumunu ekledi.

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