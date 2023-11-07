Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Küçük yaştaki iki çocuğun kız isteme töreni tepkilere neden oldu... Tişörtü dikkatleri çekti

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Küçük yaştaki iki çocuğun kız isteme töreni tepkilere neden oldu... Tişörtü dikkatleri çekti

    07.11.2023 13:22 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada bir kız isteme töreninden çekilerek paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. İki çocuğun yanyana oturduğu kız isteme töreni ikilinin dans ettiği görüntülerle devam etti. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra olaya tepkilerde gecikmedi.

    Evde düzenlendiği tahmin edilen bir kız isteme töreni sosyal medyanın bir anda gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir kız ve erkek çocuğunun kız isteme törenindeki anlara yorum yağdı. Erkek çocuğu kendisine sunulan kahvesini içerken kızın yanında oturarak sabırla beklediği görüldü. Görüntüler kız isteme törenine katılanları çocukların çevresini sararak dans ettikleri anların paylaşılmasıyla sona erdi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

    2

    Söz konusu görüntüler sosyal medyanın tepkisi çekti ve çocuğu kullanıcı tarafından "çocuk istismarı" olarak nitelendirildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kız isteme törenindeki çocukların kıyafetlerini de dikkat çekerek, "Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaç yaşındalar daha. Okumaları gerekirken bu çok acı bir manzara" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kız matematiği trendinin yerine geçiyor

    Kız matematiği trendinin yerine geçiyor

     Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

    Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

     2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

    2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

     TikTok yıldızı sahte doktor çıktı! Tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

    TikTok yıldızı sahte doktor çıktı! Tuvalet penceresinden kaçmaya çalıştı

     Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

    Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

     Sokak ortasında elektrik kablosuyla darp etti

    Sokak ortasında elektrik kablosuyla darp etti

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Skandal anlar! Çocuk parkının yakınında cinsel ilişkiye girdilerSkandal anlar! Çocuk parkının yakınında cinsel ilişkiye girdiler
    Kürkünü giyip mutfak tezgahına oturunca beğeni rekoru kırdıKürkünü giyip mutfak tezgahına oturunca beğeni rekoru kırdı
    Okyanusun dibinde 570 milyar TL'lik hazine krizi! Kimin olacak?Okyanusun dibinde 570 milyar TL'lik hazine krizi! Kimin olacak?
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kız isteme

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

    Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

    Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

    Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

    Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

    Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

    Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

    Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

    Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

    Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.