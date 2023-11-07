Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Küçük yaştaki iki çocuğun kız isteme töreni tepkilere neden oldu... Tişörtü dikkatleri çekti

Evde düzenlendiği tahmin edilen bir kız isteme töreni sosyal medyanın bir anda gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir kız ve erkek çocuğunun kız isteme törenindeki anlara yorum yağdı. Erkek çocuğu kendisine sunulan kahvesini içerken kızın yanında oturarak sabırla beklediği görüldü. Görüntüler kız isteme törenine katılanları çocukların çevresini sararak dans ettikleri anların paylaşılmasıyla sona erdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntüler sosyal medyanın tepkisi çekti ve çocuğu kullanıcı tarafından "çocuk istismarı" olarak nitelendirildi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kız isteme törenindeki çocukların kıyafetlerini de dikkat çekerek, "Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaç yaşındalar daha. Okumaları gerekirken bu çok acı bir manzara" yorumunu ekledi.