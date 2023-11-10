Korkunç kaza! Elektrikli çivi makinesi bir anda patladı... Diline ve kafatasına çiviler saplandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Timothy Kualii Kahae isimli genç bir adam 15 Kasım 2021'de Körfez Bölgesi'nde elektronik çivi makinesinin bir anda patlaması sonucunda feci şekilde yaralandı. Sacramento Bee'nin haberine göre, patlayan cihazdan iki çivi dışarı çıktı. 3 Kasım'da federal mahkemeye sunulan şikayete göre çivilerden biri diğerine çarptı ve dilinin içinden kafatasının içine doğru yol aldı.

ANINDA ŞOKA GİRDİ

Dava dilekçesinde yer alan ifadelere göre, marangoz çırağı Timothy Kualii Kahae'in şoka girdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Hastanede çivilerin çıkartılması için ameliyat olan Kahae ayrıca dilini, damağını, burun septumunu, sinüslerini, kafatasını ve kırık çenesini onarmak için çok sayıda ameliyat geçirdi.

Davada, "Timothy'nin dilinde çivinin girdiği yerde uyuşukluk hissetmeye devam ettiği ve bunun da kekemeliğe yol açtığı ve alt dudağında kalıcı bir yara izi olduğu " iddia ediliyor. Şikayete göre, olay sonucunda 400.000 dolardan (yaklaşık 11 milyon 421 TL) fazla sağlık faturası toplandı ve 30.000 (yaklaşık 856 bin TL) dolardan fazla maaş kaybı yaşandı. Kahae iyileşme sürecinin devam ettiğini söylerken elektronik çivi makinesinin şirketine tazminat davası açtığını belirtti.