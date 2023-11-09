Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi! Pencerenin dibine saklandı... Tüm gece öylece bekledi

Çin'in Fujian eyaletindeki Shishi şehrindeki bir binada gerçekleşen ihanet vakası sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir adam yasak aşk yaşadığı sevgilisinin eşinin eve gelmesi üzerine yatak odasındaki pencereden kaçarak uzaklaşmak istedi. 7. kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkan adam iki klima arasındaki dar bir çıkıntıya saklanarak bütün bir gece boyunca öylece bekledi. Aldatılan eş ertesi gün işe giderken itfaiyeye haber vererek eşinin sevgilisinin kurtarılmasını istedi.

HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bir itfaiye sözcüsü yerel basına yaptığı açıklamasında, adamın pencereye neden çıktığını hatırlamadığını söylese de hikayenin gerçeğini yasak aşkın bir diğer mimarının anlattığını belirtti. İtfaiye sözcüsü, "Neyse ki kadının kocası eve geldiğinde çoktan giyinmişti ve ayrılmak üzereydi ve kadın onu pencereden dışarı çıkmaya ikna etmeyi başarmıştı" ifadelerini kullandı.







