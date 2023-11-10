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    4. Ayrıldığı eski sevgilisinin cinsel organını kesmesi için kiralık katil tuttu! 53 binlik plan suya düşünce yakayı ele verdi

    Ayrıldığı eski sevgilisinin cinsel organını kesmesi için kiralık katil tuttu! 53 binlik plan suya düşünce yakayı ele verdi

    10.11.2023 09:34 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'da yaşayan Karen Kaur Warburton isimli eski bir hemşire ayrıldığı sevgilisi Don McKay'in bir daha asla yürümemesini veya konuşmamasını sağlamak için kiralık katil tuttu. Kiralık katile 1500 sterlin (yaklaşık 53 bin TL) ödeme yapan Warburton, kiralık katilden eski sevgilisinin cinsel organını kesmesini istedi. Olayın ortaya çıkmasıyla Warburton yakalanarak tutuklandı.

    Avustralya'nın Queensland eyaletinin Cairns bölgesinde Karen Kaur Warburton isimli bir kadın ayrılığı hazmedemediği için eski sevgilisinden intikam almak istedi. Polis müfettişi olan eski sevgilisi Don McKay'in dilini ve cinsel organını kesmek için bir tetikçiye 1500 sterlin (yaklaşık 53 bin TL) ödeme yaptı. Warburton, bir kez ağır bedensel zarara teşebbüs etme ve bir kez de kasıtlı olarak kötü niyetli bir eyleme teşebbüs etme suçunu kabul ettikten sonra hapis cezasına çarptırıldı.

    ÖDEME KAYITLARINDAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

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    Cairn bölge mahkemesi Warburton'un tetikçiye Nisan ve Ekim ayları arasında ödeme yaptığı, Müfettiş McKay'in fotoğraflarını ve adresini vererek ve ona saldırı emri verdiği ortaya çıktı. Tetikçinin birkaç girişimde bulunduğu ancak sonuçta başarısız olduğu belirtildi. Plan, o yılın Eylül ayında, gizli bir polis memurunun Warburton'a şifreli bir mesajlaşma sohbeti üzerinden onun planlarını sormasıyla bozuldu.

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