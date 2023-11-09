Yapay zeka fenomeni Milla Sofia beğenilere doymuyor! Dubai semalarından hayranlarına bikinisiyle seslendi... "Dubai bağımlısıyım"

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medyadaki etkinliğini her geçen gün arttırıyor. Sosyal medya hesabının biyografi bölümünde yapay zeka tarafından üretildiğine dair bir açıklama bulunsa da Sofia sıklıkla gerçek olmaması üzerine eleştiriliyor. Fenomen isim son olarak ise bikisiniyle verdiği pozla hayranlarının karşısına çıkmayı tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına, "Dubai bağımlısıyım, yakın zamanda buradan ayrılma düşüncesine katlanamıyorum." notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



