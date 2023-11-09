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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia beğenilere doymuyor! Dubai semalarından hayranlarına bikinisiyle seslendi... "Dubai bağımlısıyım"

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia beğenilere doymuyor! Dubai semalarından hayranlarına bikinisiyle seslendi... "Dubai bağımlısıyım"

    09.11.2023 11:03 | Son Güncelleme:
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    Yapay zek aracılığıyla oluşturulan Milla Sofia karakteri her geçen gün sosyal medyadaki takipçi sayısını katlandırmaya devam ediyor. 100 bini aşkın takipçisi bulunan isim fenomene dönüşürken beraberinde cesur pozları da gelmeye başladı. Son olarak bikinili pozuyla sevenlerinin karşısına çıkan Sofia, "Gerçek değil" eleştirisine de meydan okudu.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medyadaki etkinliğini her geçen gün arttırıyor. Sosyal medya hesabının biyografi bölümünde yapay zeka tarafından üretildiğine dair bir açıklama bulunsa da Sofia sıklıkla gerçek olmaması üzerine eleştiriliyor. Fenomen isim son olarak ise bikisiniyle verdiği pozla hayranlarının karşısına çıkmayı tercih etti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına, "Dubai bağımlısıyım, yakın zamanda buradan ayrılma düşüncesine katlanamıyorum." notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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