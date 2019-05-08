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İndirime giren Xbox One oyunları

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TEKNOLOJİ  | 08.05.2019 08:53 | Son Güncelleme

30 Nisan’dan 6 Mayıs’a kadar birbirinden güzel oyunlar indirime girdi. İşte indirimdeki oyunlar!

İndirime giren Xbox One oyunları

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.

7 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?

İndirime giren oyunlar

AeternoBlade
Armello
ATOMINE
Babylon 2055 Pinball
Capcom Beat ‘Em Up Bundle
Cast of the Seven Godsends
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Crazy Strike Bowling EX
Dead Rising
Dead Rising 2
Dead Rising 2: Off The Record
Dead Rising 4
Devil May Cry 4 Special Edition
Devil May Cry 5
Devil May Cry HD Collection
DmC: Devil May Cry: Definitive Edition
EA SPORTS UFC 3
For The King
GRIP
Knee Deep
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE
Mega Man 11
Mega Man Legacy Collection
Mega Man Legacy Collection 2
Mega Man X Legacy Collection
Mega Man X Legacy Collection 2
Monster Hunter: World
Monster Slayers
NBA 2K19
NBA 2K19 20th Anniversary Edition
Nippon Marathon
Okami HD
Onimusha: Warlords
Quantic Pinball
RESIDENT EVIL 2
Resident Evil 5
Resident Evil 6
RESIDENT EVIL 7 biohazard
Resident Evil Revelations
Shiness: The Lightning Kingdom
Spyro Reignited Trilogy
Street Fighter 30th Anniversary Collection
Strider
Sublevel Zero Redux
Super Street: The Game
The Council
The Disney Afternoon Collection
The Long Reach
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
TorqueL -Physics Modified Edition-
Tropico 5 – Penultimate Edition
Turok 2: Seeds of Evil
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Zombie Pinball

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