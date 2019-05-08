İndirime giren Xbox One oyunları

Microsoft, Xbox One oyunlarında her hafta düzenlediği indirim furyasına hız kesmeden devam ediyor. Xbox Live Gold sahiplerine sunulan bu indirim furyasında bu haftada da birbirinden güzel oyunlar yer alıyor.
7 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında indirime giren Xbox One oyunlarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar arasında hoşunuza gidecek olan bir yapım var mı?
İndirime giren oyunlar
AeternoBlade
Armello
ATOMINE
Babylon 2055 Pinball
Capcom Beat ‘Em Up Bundle
Cast of the Seven Godsends
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Crazy Strike Bowling EX
Dead Rising
Dead Rising 2
Dead Rising 2: Off The Record
Dead Rising 4
Devil May Cry 4 Special Edition
Devil May Cry 5
Devil May Cry HD Collection
DmC: Devil May Cry: Definitive Edition
EA SPORTS UFC 3
For The King
GRIP
Knee Deep
MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE
Mega Man 11
Mega Man Legacy Collection
Mega Man Legacy Collection 2
Mega Man X Legacy Collection
Mega Man X Legacy Collection 2
Monster Hunter: World
Monster Slayers
NBA 2K19
NBA 2K19 20th Anniversary Edition
Nippon Marathon
Okami HD
Onimusha: Warlords
Quantic Pinball
RESIDENT EVIL 2
Resident Evil 5
Resident Evil 6
RESIDENT EVIL 7 biohazard
Resident Evil Revelations
Shiness: The Lightning Kingdom
Spyro Reignited Trilogy
Street Fighter 30th Anniversary Collection
Strider
Sublevel Zero Redux
Super Street: The Game
The Council
The Disney Afternoon Collection
The Long Reach
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
TorqueL -Physics Modified Edition-
Tropico 5 – Penultimate Edition
Turok 2: Seeds of Evil
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Zombie Pinball
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