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İnegölspor Başkanı Osman Sevim, kaza geçirdi!

27.06.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2’nci Lig’de mücadele veren İnegölspor'un Başkanı Osman Sevim (43) trafik kazasında yaralandı.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim, kaza geçirdi!

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim’in (43) kullandığı 06 FH 1818 plakalı otomobil, Huzur Sokaktan çıkan Cuma Aktaş (30) yönetimindeki 49 AAU 539 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

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Kazada, Sevim ile diğer sürücüsü Aktaş ve yanındaki İsmail Emre Kuş (20) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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