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İnegölspor'da Fatih Akyel dönemi sona erdi

FUTBOL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

İnegölspor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İnegölspor'da Fatih Akyel dönemi sona erdi

İnegölspor yönetim kurulu tarafından bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından Teknik Direktör Fatih Akyel ve ekibi ile sözleşmelerinin tek taraflı olarak fesh edilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak, Akyel ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi

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İnegölspor fatih akyel tff 2. lig

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