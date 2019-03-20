İneklerin arasında uçan tekme yedi

Hindistan'da kayda geçtiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan görüntüde bir adam ineklere vururken beklemediği bir sonla karşılaşıyor. İneklere sopayla vurarak bağıran adam, buzağının uçan tekmesine engel olamayıp yere seriliyor. İşte o görüntü.
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