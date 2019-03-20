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İneklerin arasında uçan tekme yedi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

İneklerin arasında sopayla dolaşıp bağıran bir adam beklemediği tekme sonrasında yere serildi. Görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Hindistan'da kayda geçtiği belirtilen ve sosyal medyada yayılan görüntüde bir adam ineklere vururken beklemediği bir sonla karşılaşıyor. İneklere sopayla vurarak bağıran adam, buzağının uçan tekmesine engel olamayıp yere seriliyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan inek tekme

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