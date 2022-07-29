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  4. İnfial yaratan görüntüler! Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

İnfial yaratan görüntüler! Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

29.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus yanlısı bir Telegram sayfasında paylaşılan korkunç bir video, izleyenleri şaşkına çevirdi. Üniformalarında bir "Z" yaması taşıyan askerlerin ellerinde maket bıçağıyla Ukraynalı bir savaş esirini hadım ettiği iddia edildi. Paylaşılan görüntüler mide bulandırdı.

Rus yanlısı bir Telegram sayfasında akılalmaz bir görüntü paylaşıldı. Rus kamuflajına sahip bir grup adamın, yakalanan bir Ukraynalı asker gibi görünen başka bir adamı sabitlediği, içlerinden birinin de elinde bir maket bıçağıyla Ukraynalı adamın cinsel organını çıkarır gibi göründüğü video görüntüleri izleyenleri şoke etti.

DETAYLARI BİLİNMİYOR

BIÇAK

Daily Star'ın haberine göre, görüntülerin tam olarak ne zaman ve nerede çekildiği belli değil, ancak görüntüde görünen Rus askerlerinden bazıları Haziran ayında Donbas'taki çatışmalarda ön saflarda oldukları iddia edildi.

''DÜNYA BU OLMUYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAZ''

VEKİL

Klip daha sonra sosyal medyada birçok yerde paylaşıldı ve Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun görüntülere olan tepkisini "Rusya bunun bedelini ödemeli. Ukrayna'ya bu kabusu tamamen durdurmak için ihtiyaç duyulan silahları verin. Dünya bu olmuyormuş gibi davranamaz." diye paylaşarak gösterdi.

''BÜYÜK OLASILIKLA GERÇEK''

HADIM

The Times'a göre, araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat'ten bir araştırmacı olan Aric Toler, videonun büyük olasılıkla gerçek olduğunu söyledi. Rus devlet medyasına işaret ederek, Haziran ayında Severdonetsk şehrinde aynı Rus askerlerinden bazılarını gösterdiklerini söyledi.

ARIYORLAR

İnternet kullanıcıları şimdi, hadım ederken görülen askerin kimliğini belirlemeye çalışıyor ve nihayetinde Putin'in dostu Ramzan Kadirov'un komutası altına giren bir Çeçen birliğinden gelmiş olabileceğine inanıyorlar. Ancak bazıları, giydiği kamuflajın, doğrudan Putin'e rapor veren bir Rus ulusal muhafız ekibi olan Rosgvardia biriminden olduğunu öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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