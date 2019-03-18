Infiniti Avrupa’dan çekildikten sonra ne yapacak?

Önümüzdeki dönemde faaliyetlerini yeniden yapılandırmak isteyen şirket bu kapsamda 2020’de Batı Avrupa’yı terk etme kararı aldı. Markanın üst düzey yöneticileri bu kararın nedenini “Batı Avrupa’da markamız için uygulanabilir, sürdürülebilir ve kârlı bir vizyon yok” diyerek açıkladı.
Infiniti son dönemde Avrupa’daki tüm umutlarını QX50, Q30 ve QX30 gibi güçlü benzinli motorlarla çalışan crossover / SUV modellerine bağlamıştı. Ancak tüm bu birbirinden iddialı premium modellerin hiçbiri beklenen satış hacimine ulaşamadı. Bununda ötesinde Japon premium markası Avrupa pazarının kendine has dinamiklerine bir türlü alışamadı. Sürekli değişen pazar şartları, dizellerde yaşanan rekor düşüş, Avrupa Birliği’nin getirdiği hava kirliliği karşıtı zorlu emisyon standartları ve belirsiz vergilendirme sistemi gibi zorlu meselelerle mücadele edemedi ve sonunda pes etti.
Şirket 2020’de Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Bulgaristan olmak üzere tam 13 Batı Avrupa ülkesinde operasyonlarını durduracak. Burada her yıl ortalama 15 milyon araç satılan kârlı ve fırsatlarla dolu bir pazardan bahsediyoruz. Ancak bu Infiniti için pek de büyük kayıp olamayacak. Çünkü markanın 2016 ve 2017 yıllarında Batı Avrupa’da 13-14 binlerde seyreden satış rakamları geçtiğimiz yıl 6 bine kadar düştü. Özetle, küresel çapta yıllık 208 bin araç satan Japon üretici için buradan çekilmek kalmakla aynı hesaba geliyor.
Japon otomotiv devi Nissan’ın premium iştiraki olan üretici bundan sonra Batı Avrupa’da vakit kaybetmek yerine en güçlü pazarlarına yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’e odaklanacak. Doğru Avrupa’da ve Rusya’da ise mevcut varlığını koruyacak.
Bu 13 Batı Avrupa ülkesindeki Infiniti müşterileri bundan sonra ne yapacak?
Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Şirket mevcut müşterilerin net bir güvence verdi. Satın almadan kaynaklanan tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirecek. Müşteriler önümüzdeki aylardan itibaren araçlarının bakım ve onarımlarında servisleri devralacak Nissan ile yollarına devam edecekler.
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