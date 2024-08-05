Influencer Meriç Keskin, Instagram'ın kapatılmasını TikTok'ta gündem olan 'Laz Kızı'nın videosuyla ti'ye aldı

Türkiye’de sosyal medya platformu Instagram’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos sabahı erişim engeli getirildi.

57 milyon 100 bin kullanıcı ile Instagram’ı en çok kullanan 5. ülke olan Türkiye’de bu durum tepki çekti.

Influencer Meriç Keskin de yaşananlara tepki gösteren isimlerden biriydi. Meriç Keskin sosyal medyasında "Tiktok yolcusu kalmasın" notuyla dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni müstehcen paylaşımların yapılması sebebiyle sürekli tepki gören TikTok'ta göğüslerini açarak yayın yapan 'Laz kızı' lakaplı Gül Hatun'un o videosunu taklit etti.

Meriç Keskin'in paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı ve paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gül Hatun geçtiğimiz aylarda açtığı yayınlarla gündeme gelmişti. Gözaltına alınan TikTok'taki bu isim TikTok'ta yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söylemişti.

Gül Hatun 160 bin TL kazanç elde etmişti.