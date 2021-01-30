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ING Basketbol Süper Ligi

30.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 80 - Darüşşafaka Tekfen: 79

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 1, Wright 12, Cruz 13, Kairys 10, Leissner 8, Harun Apaydın 8, Egemen Güven 6, Macura 22

Darüşşafaka Tekfen: Luther 5, Magatte 2, Andrews 28, Doğuş Özdemiroğlu 12, Jerrett 16, Erkan Veyseloğlu 7, Berk Demir 2, Emircan Koşut, Sinan Güler 2, Buford 3, Görkem Doğan 2

1. Periyot: 19-21

Devre: 38-34

3. Periyot: 55-58

5 faulle çıkan: 38.15 Cruz (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 80-79 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 4. dakikasını HDI Sigorta Afyon Belediyespor 9-7 önde geçse de kalan dakikalarda hücumda etkisini artıran Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 21-19 üstün tamamladı.

İkinci periyotta üstünlüğü tekrar ele alan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikayı 26-21 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında ev sahip ekip, devreyi 38-34 galip durumda kapattı.

Konuk ekip ikinci yarıya iyi başlarken, 22. dakikada 40-39 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü çeyrekte Anderews, Jerrett, Sinan Güler ve Erkan Veyseloğlu'yla skor bulan Darrüşşafaka Tekfen, son periyoda 58-55 üstün durumda girdi.

Son periyodun ilk saniyelerinde hücumda etkili olan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 32. dakikada Macura'nın 3 sayılık atışıyla karşılaşmada 63-60 öne geçti. Cruz, Macura ve Wright'ın skorer oyunuyla oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekibe hızlı karşılık veren Darrüşaffaka Tekfen, son dakika içinde Andrews'un 3 sayılık atışıyla tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 79-78. Karşılaşmanın bitimine 26 saniye kala Harun Apaydın'ın pota altında bulduğu sayıyla HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 80-79 galip ayrıldı.

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