Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Smith 11, Emircan Koşut, Hollowel 11, Lomazs 22, Sestina 4, Upson 13, Ümit Sonkol, Hakan Yapar 10, Altan Erol, Yiğitcan Turna 1, Thomas Akyazılı 2, Serkan Menteşe

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 10, Needham 13, Onuralp Bitim 16, Dudzinski 10, Hayes 10, Metin Türen 7, Birkan Batuk, Ömer Utku Al, Milosavljevic 5, Egemen Güven, Yağızhan Selçuk, Tarık Sezgün

1. Periyot: 15-22

Devre: 32-36

3. Periyot: 55-45

5 faulle çıkan: 36.11 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Frutti Extra Bursaspor’u 74-71 yendi.

Maçın ilk periyodunu 22-15 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 36-32 üstün gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, son periyoda 55-45 önde girdi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğünü sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi, karşılaşmayı 74-71 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.



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