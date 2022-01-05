YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

05.01.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Basketbol: 78 - Pınar Karşıyaka: 92

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

Büyükçekmece Basketbol: White, Crawford 18, Deniz Kılıçlı 9, Bruinsma 16, Mustafa Kurtuldum 2, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 14, Yesukan Onar, Herun 10, Kadir Bayram 3, Caner Erdeniz 6

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 22, Burak Can Yıldızlı 7, Tyus 7, Colson 19, Taylor 2, Ali Efe Barış 3, Blackmon 9, Berkan Durmaz 14, Mahir Ağva 9, Can Korkmaz

1. Periyot: 18-24

Devre: 39-48

3. Periyot: 55-73

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-78 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:14
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.