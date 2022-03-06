Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Starks 5, Melih Mahmutoğlu 19, Pierre 2, Polonara 9, Floyd 11, Metecan Birsen 12, Şehmus Hazer 4, İsmet Akpınar 9, Tarık Biberovic 12, Barthel 4, Ekrem Sancaklı 2

Semt77 Yalovaspor: Rupnik 4, Gallinat 14, Mert Celep 3, İlkan Karaman 10, Lee 12, Jones, Muhammed Doğan Şenli 9, Oğulcan Baykan 7, İsmail Kerem Gülmez, Ali Berkan Özçiftci 4

1. Periyot: 22-11

Devre: 46-17

3. Periyot: 69-40

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 89-63 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde 18. galibiyetini aldı. Semt77 Yalovaspor ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın başında 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan etkili olduğu ilk çeyreği 22-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibine sadece 6 sayı şansı tanıyan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 46-17 üstün gitti.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 69-40 önde geçtiği karşılaşmadan 89-63 galip ayrıldı.



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