Salon: Ankara

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Perez 2, Clemmons 12, Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik 17, Johnson 2, Berk Demir 3, Ellis 2, Dorukhan Engindeniz, Terrel 2, Can Uğur Öğüt 22

Gaziantep Basketbol: Peterson 8, Gulley 13, Doyle 25, Luther 4, İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Aydın Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Harun Apaydın 2, Kaba 7

1. Periyot: 13-18

Devre: 28-37

3. Periyot: 44-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Türk Telekom'u 66-65 yendi.



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