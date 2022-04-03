Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Tolga Edis

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 11, Enes Berkay Taşkıran 27, Bruinsma 17, Miller 13, Herun 17, Kadir Bayram 3, Clyburn 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Semt77 Yalovaspor: Gallinat 22, İsmail Kerem Gülmez 2, Brown 14, Lee 8, Rupnik 21, Starks 13, Muhammed Doğan Şenli 6, Oğulcan Baykan, İlkan Karaman, Efe Ergi Tırpancı 4

1. Periyot: 29-17

Devre: 52-38

3. Periyot: 73-60

Beş faulle çıkanlar: 32.50 Efe Ergi Tırpancı, 36.37 Lee (Semt77 Yalovaspor)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 92-90 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz