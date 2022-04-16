Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 7, Ellis 10, Johnson 18, Berk Demir 8, Dawkins, Dorukhan Engindeniz 3, Burak Gözeneli 2

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 5, Taylor 5, M'Baye 15, Tyus 4, Colson 21, Roll 7, Mahir Ağva 2, Burak Can Yıldızlı 6, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz, Ali Efe Barış

1. Periyot: 24-18

Devre: 40-31

3. Periyot: 57-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 72-71 yendi.



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