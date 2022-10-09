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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

09.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Alagöz Holding: 71 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 63

İSTANBUL (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 71-63 mağlup etti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 28-15 önde tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, devreye 40-34 üstünlükle gitti.

Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 52-48 önde bitiren rakibi karşısında son periyotta durumu dengeledi ve mücadelenin normal süresi 60-60 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde rakibinin 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, karşılaşmayı 71-63 kazandı.

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