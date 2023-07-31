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İngiliz anahtarı nasıl yazılır? İngiliz anahtarı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

18.07.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime hazinesi en zengin dillerden bir ide Türkçedir. Türkçe birçok farklı dilden kelimeyi hazinesine katmış ve bu kelimeleri zamanla Türkçeleşmiştir. Bazı kelimeler de farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler oluştururlar. Bu durum hem Türkçe kelime dağarcığını daha da zenginleştirmiş hem de bazı yazım hatalarının oluşmasına sebebiyet vermiştir.

Türkçede en çok yazım hatası yapılan kelime türü birleşik türde kelimelerdir. Bu durumun nedeni birleşik türdeki kelimelerin bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik yazılması konusunda karışıklık oluşmasıdır. Yazım kurallarına uyulmadan yazılan birleşik kelimelerde sıklıkla yazım hatası yapılır. Dilimize Rumcadan gelip yerleşen İngiliz anahtarı kelimesi de en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır.

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İngiliz anahtarı nasıl yazılır?

İngiliz anahtarı yazımı da en sık hataya düşülen birleşik türde kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu (TDK) anahtar kelimesi için isim türünde on bir farklı tanım yapmıştır. Bir başka kelime ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık kelimeler türeten anahtar kelimesinin kökeni Rumcadır. Anahtar kelimesi ilk anlamına göre kilit açıp kapatmak için kullanılan bir tür açacaktır. Açkı, açar, açacak, dil, miftah gibi eş anlamlıları da vardır. İngiliz anahtarı TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerden biridir.

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İngiliz anahtarı ayrı mı yazılır?

İngiliz anahtarı doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bu kelimenin bitişik olarak yazılması yazım yanlışı olarak kabul edilmiştir. Anahtar, vidaları ya da somunları çevirip sıkıştıran bir araçtır. Bir başka anlamına göre İngiliz anahtarı kurgu anlamında da kullanılır. Konserve kutularını açan aletlere de İngiliz anahtarı denir. Ayrı olarak yazılması gereken anahtar kelimesi mecaz ve argo anlamlarda da kullanılır. Müzik alanında da kullanılır. Ancak İngiliz anahtarı gündelik tamir işlerinde kullanılan bir tür el aletidir. "İngiliz anahtarı bitişik mi yazılır?" sorusuna "bitişik yazılır" cevabını verebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
ingiliz anahtarı tdk

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