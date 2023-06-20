Ana bilim dalı nasıl yazılır? Ana bilim dalı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Farklı ülkelere ait dillerden Türkçeye birçok kelime katılmıştır. Bu kelimeler zaman içinde bazı ekler alarak ya da söyleniş biçimlerinde değişikliğe uğrayarak Türkçeleşmiştir. Bazı kelimeler ise öz Türkçe olduğu halde yazımlarında ya da telaffuzlarında hata yapılabilir. Eğitim biliminde kullanılan ana bilim dalı terimi de yazımında en sık hata yapılan kelime grupları arasında yer alır.

Ana bilim dalı nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu, ana bilim dalı ifadesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. İsim türünde olan bu kelime grubu birleşik bir ifade olduğu için sık olarak yazım hatası yapılan kelime grupları arasında yer alır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük sayfasında bulunan tanımda ana bilim dalı için üniversitelerde bölümlere ait alt bilim ya da uzmanlık dalları tanımını yapmıştır.

Ana bilim dalı ayrı mı yazılır?

Ana bilim dalı yazımı konusunda en sık hata yapılan ifadelerden biridir. Farklı üç kelimeden oluştuğu için birleşik kelime olarak da kabul edilmektedir. Türk Dil Kurumu, bu kelime grubunun yazımı için var olan yazım kurallarına uyulmasını uygun görmüştür. Ana bilim dalı TDK kurallarınca yazıldığı hâli ile ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kelime grubunun bitişik olarak yazılması yazım yanlışı olarak kabul edilmiştir.

Ana bilim dalı bitişik mi yazılır?

Ana bilim dalı doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bitişik olarak yazılması doğru olarak kabul edilmemiştir. Bir birleşik kelimenin ya da kelime grubunun ayrı ya da bitişik yazılması bazı kurallara göre belirlenir. Birleşik türde olan bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması için bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması hâlinde kelime yanlış yazılmış ve yazım hatasına düşülmüş olur. Bu kurallardan bazıları şunlardır: