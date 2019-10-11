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İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Mesut Özil için Arsenal'le görüşmelere başladığını öne sürdü.

Mesut Özil ve Fenerbahçe aşkı yeniden depreşti. İngiliz basını Arsenal’de forma şansı bulamayan hatta pek çok maçta kadroya bile alınmayan Türk asıllı Alman yıldızın, Fenerbahçe’yle görüşmeler yaptığını ve ara transfer döneminde anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.

The Sun’a göre; Dünya Kupası apoletli Mesut Özil, hocası Emery’le yaşadığı sorunlar ve İngiltere’de çetelerle yaşadığı düşmanlık yüzünden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

ORTAK MAAŞ ÇÖZÜMÜ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hem Mesut Özil hem de Arsenal'le transferin gerçekleşmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Gazeteye göre haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut'un maaşının bir bölümünü Arsenal, bir bölümünü de Fenerbahçe üstlenecek.

Gazete aynı zamada Fenerbahçe’nin Mesut Özil’in çocukluk kulübü olduğunu ve ailesinin de Fenerbahçe’ye gitmesi için onu teşvik ettiğini öne sürdü. Diğer bir yayın organı olan Mirror da, Unai Emery'nin Mesut Özil'in tutumundan rahatsız olduğunu ve Fenerbahçe'ye gidişine onay vereceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Fenerbahçe arsenal ingiltere Premier Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haftalık 350 bin pound kazanıyormuş. FB için bu para aylık olarak bile çok fazla.
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