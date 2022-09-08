İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizcenin dilsel, tarihsel ve edebî anlamda tüm gelişimlerini inceler. İngilizce, tarih, filoloji ve edebiyat gibi farklı dalların harmanlanmasıdır. Mezun olduktan sonra "İngiliz Filolog" unvanı alır. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları iş imkânları açısından oldukça şanslıdır. Hem özel sektörde hem de kamuda kendilerine yer bulabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü nedir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü dil, kültür ve edebiyat açısından donanımlı bireyler yetiştirir. İngilizceye dair her ayrıntılar öğretilir. Sadece dil değil aynı zamanda edebiyat da vardır. Mezun olan öğrenciler tercümanlık, yazarlık ve edebiyat eleştirmenliği gibi birçok alana yönelebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü dil bilgisi, fonetik, antropoloji ve dil tarihi gibi birçok farklı alandan oluşur. Kulağa hoş gelse de durum bazı öğrenciler için zorlayıcı da olabilmektedir. Çünkü bölümde sadece dil öğretimi yoktur. İngiliz edebiyatının oluşumundan günümüzdeki edebî anlayışına kadar geniş bir edebiyat öğretimi de vardır. Bu sebeple adayların bazı becerilere sahip olmaları, üniversite döneminin ve iş hayatının çok daha keyifli geçmesini sağlayacaktır.

Öncelikle adayın yeni kültürleri ve dilleri öğrenmeye karşı merak ve istek duyması gerekir. Bu durum adayın derslerden zevk alabilmesini sağlar. İkinci durum ise güçlü bir hafızaya sahip olmaktır. Bu beceri, yeni bir dil öğrenmenin getirdiği zorlukları minimuma indirebilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı, adından da anlaşılacağı gibi özellikle edebiyat alanına yoğunlaşan bir bölümdür. Hâlihazırda edebiyata ilgili olan adaylar için dersler daha keyifli olabilir. Ancak şunu da es geçmemek gerekir: Edebiyat alanındaki derslerde sadece kitap okunmaz. İngiliz edebiyatı eserlerinin farklı tekniklerle, akımlarla dönemsel olarak bilimsel bir temele yerleştirip incelemeleri gerekiyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunlarının en çok tercih ettikleri alanlardan birisi öğretmenliktir. Alacakları formasyon eğitimi sayesinde eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilir ve bildiklerini öğrencilerine aktarabilirler. Bir diğer popüler iş ise turist rehberi olmaktır. Çeşitli acentelerde turistlere rehberlik yaparak geçimlerini sağlayabilirler. Ayrıca bu sektörde yöneticilik yapmak da yine seçenekler arasında yer alır.

Bölüm mezunları edebiyat konusunda oldukça tecrübeli ve donanımlıdırlar. Bu sebeple kitap çevirisi yapabilirler. Aynı zamanda metin yazarlığı, gazetecilik, editörlük, tercümanlık ve edebiyat eleştirmenliği yapabilirler. İngilizcenin ve edebiyatın dâhil olduğu her alandan işte çalışabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları farklı kurumlarda farklı pozisyonlarla kariyer yolunu çizebilir. Bu kurumlardan ilki eğitim kurumlarıdır. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları bulunur. Formasyon alarak devlet okullarına öğretmen olarak atanma şansları vardır. Fakat kamuda çalışmak istemeyenler özel eğitim kurumlarını tercih edebilirler. Devlette ya da özelde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar mutlaka formasyon eğitimi almalıdır.

Turist rehberi imkânı bulunan mezunlar turizm firmalarında işe girebilirler. Daha çok tercümanlık alanında ilerlemek isteyenler ise tercümanlık bürolarında, bakanlıklarda, özel kurumlarında ve kamu kuruluşlarında yeminli tercümanlık yapabilir.

Yayınevleri, bölüm mezunları için iyi bir iş kapısı olabilir. Aynı zamanda gazeteler, dergiler, TV programları ve haber ajanslarında da görev alabilirler. Pek çok alanda olduğu gibi burada da mezunların serbest çalışabilme imkânları vardır. Bir metin yazarı, tercüman veya çevirmen olarak farklı kişi ve firmalarla proje bazlı çalışabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Üniversitelerin Fen-Edebiyat veya Edebiyat fakültelerinde eğitim verir. Bölüm sadece dil puanına sahip öğrencileri kabul etmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri nelerdir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngilizceyi kapsamlı bir şekilde ele alır. Öğrenciler dört yıllık lisans dönemleri boyunca İngiliz dili ve edebiyatı alanında ayrıntılı akademik eğitim alır. İlk yıl daha çok dil bilgisi dersleri alırlar. İkinci yıl İngilizce temel metin incelemeleri ağırlıklıdır. Üçüncü yıl İngilizce sözlü ve yazılı anlatım konularına yoğunlaşırlar. Son yıl ise Modern İngilizce metinler ve Çağdaş İngilizce konusunda eğitim alırlar. Bu derslerden bazıları şunlardır:

Çeviri Kuramı Temelleri

İngiliz Normatif Fonetik ve Ses Bilgisi

Bütünleşik Metin Analizi

Çeviri Seminerleri

Ortaçağ ve Rönesans Edebiyatı

İngiliz Klasisizm ve Aydınlanma Edebiyatı

Girişimcilik

Simultane Çeviri

İngilizce Konuşma ve İletişim Becerileri

Ortaçağdan Rönesans’a İngiliz Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Üniversitedeki her bölümün kendine göre eksileri ve artıları vardır. Bu durum İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için de geçerlidir.