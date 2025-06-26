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İngiliz futbolcu havuz başında kadına sandalye fırlattı! Skandal görüntüler gündem oldu

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Jale Uslu

Oldham Athletic futbolcusu Kian Harratt'ın bir İngiliz turiste sandalyeyle saldırdığı anlar gündem oldu. Kadınlara kötü davrandıkları için uyarılan futbolcu ve arkadaşları diğer müşterilere saldırdı.

İspanya'nın İbiza kentinde Oldham Athletic futbolcusu 23 yaşındaki Kian Harratt'ın bir İngiliz turiste sandalyeyle saldırdı.

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KADINLARA KÖTÜ DAVRANINCA UYARMIŞLAR

İngiliz tatilci Kyle Crawford, Harratt ve üç arkadaşının kadınlara kötü davranıp, havuzda onlara küçük toplar fırlattıklarını söyledi. Tartışan ikiliden Harrat havuz kenarında bir sandalyeyi kapıp bir kadına doğru fırlattı. Görüntülerde bir kadının kafasına sandalyenin çarptığı, başka bir erkeğin ise havuza düştüğü görülüyor.

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Kyle Crawford, "Dört adam vardı, kim olduklarını bilmiyorduk. Kadınlara kötü davranıyorlardı" dedi. İlk fırlatılan sandalye, taciz edilen kadınlardan birine çarptı. Kyle, "Sandalyeyi bana attılar, bana çarpınca havuza düştüm" ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası Harratt ve arkadaşlarının otelden çıkarıldığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz yıl Huddersfield Town'dan Fleetwood Town'a kiralık olarak gittiğinde, Kuzey Yorkshire'da kaçak avcılık yaparken yakalandıktan sonra polis tarafından 1.000 £ para cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu
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