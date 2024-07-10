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  4. İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin tercihi de Bodrum oldu! Hollanda maçını orada izleyecek

İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin tercihi de Bodrum oldu! Hollanda maçını orada izleyecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 11:48
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Leicester City'nin şampiyonluğundaki en büyük aslan payının sahibi olan İngiliz futbolcu Jamie Vardy, tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Vardy, İngiltere ile Hollanda arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını da burada izleyecek.

İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin tercihi de Bodrum oldu! Hollanda maçını orada izleyecek

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ, 'Bodrum’da tatil yaparken, İngiliz futbol yıldızı Jamie Vardy ile karşılaştım! İskelede ailesiyle birlikte gördüğüm Vardy, takımı Avrupa Şampiyonası’nda ter dökerken, Ege’nin soğuk sularının tadını çıkarıyordu.' diyerek Vardy'nin tatil anılarını paylaştı.

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"Şimdi Leicester City’de top koşturan Vardy, milli takıma göreve çağrılmamış. O da eşi Rebekah Vardy ve iki çocuğuyla Bodrum'da tatil yapıyordu.

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Vardy’yi önce ailesiyle denize girerken gördüm, ertesi sabah da spor salonunda antrenman yaparken karşılaştık. Salondaki arkadaşlara sordum; yıldız futbolcu tatilde bile sporunu hiç aksatmamış, her gün düzenli antrenman yapmış.

Tabii ki gazetecilik merakıma yenilerek uzaktan birkaç kare fotoğrafını çektim ama sonra yanına gidip bir de selfie istedim. Sağolsun kırmadı, fotoğraf da çektirdi. 37 yaşındaki İngliz forvet, hala çok formda görünüyor ve oldukça sempatik…

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Bakalım, eski takım arkadaşları bu gece oynanacak yarı final maçında Hollanda’yı yenecek mi?"

Express


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