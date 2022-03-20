İngiliz gazeteci Myra Ali BBC için Akın Akınözü ile röportaj yaptı

Myra Ali 33 yaşında, Pakistan asıllı Londra’da yaşayan bir İngiliz. Doğuştan halk arasında Kelebek hastalığı diye bilinen kalıtsal epidermolysis bullosa hastalığına sahip.

Myra Ali, son dönem Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Jamie Foxx'un da aralarında olduğu birçok Hollywood yıldızıyla yaptığı röportajlarla adını duyurdu. Şimdi de adını tüm dünyada duyuran ünlü oyuncu Akın Akınözü ile BBC için online röportaj yaptı.

Myra Ali, röportaj sonrası şu paylaşımı yaptı: İnanılmaz Türk aktör Akın Akınözü... Tanıştığım en karizmatik, en tatlı adamla röportaj yaptım!

Onunla Türk kahvaltısı yapmak için İstanbul’a gitmek için sabırsızlanıyorum ve o Londra'ya geldiğinde annemin biriyani'sini yiyecek...”





