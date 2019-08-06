Esrarengiz hastalık doktorları çaresiz bıraktı!

Daily Mail'in haberine göre, Londra yakınlarında oturan 16 yaşındaki Valentino Erodotou, 2018’in Ocak ayında, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma hissetmeye başladı. Daha sonra hareket etmekte zorluklar yaşamaya başlayan genç adam, bir süre sonra yürüyemedi ve tekerlekli sandalye oturmaya mecbur oldu.

Doktorlar başlarda ona gastrit teşhisi koydu ama tedavi sonuç vermedi. Daha sonra kronik yorgunluk sendromu ve gluten ataksi olduğu tahmin edildi. Ancak bu hastalıklara karşı başlatılan tedavi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Gencin anne babası, tomografi ve kan analizi sıra dışı hiçbir şey ortaya çıkarmadığı için genetik test ile romatolog ve immünolog muayenelerinin sonuç vermesini umuyor.

Aile, doğru teşhis koyacak uzman bulabilmek için tüm bu süre içinde 35 bin (235 bin TL) pound harcadı.

