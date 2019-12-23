İngiliz hasta Chriss Elliott eskisi gibi yürüyebilecek

Uzun süre bel ve kalçadan bacağa yayılan ağrı, bacak ve ayaklarda uyuşma, iğnelenme, yürüyüş bozukluğuyla birlikte 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası dinlenme ihtiyacı ve öne doğru eğilme şikayetleriyle Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran hasta Chriss Elliot, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile eski sağlığına kavuştu.

“Trafik kazasından sonra ameliyat oldu”

Ağrı şikayetleri nedeniyle Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu dile getiren 75 yaşındaki Chriss Elliot, birkaç yıl önce geçirdiği trafik kazasında meydana gelen travma sonucu kalça protezi ameliyatı olduğunu belirterek, “Ameliyat sonrası ağrılarım çoğaldı. Yürüme bozukluğu ile birlikte vücudumda öne doğru eğilme başladı. Yaklaşık 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası ise ağrı şikayetlerim, gece yattığında ise uyuşmalarım arttı” dedi. Elliot’un şikayeti üzerine Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer tarafından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen Chriss Elliot’un belinde düzleşme, aşırı dejenerasyon ve bel fıtıklarına bağlı ileri derecede dar kanal ile belin mekaniğinde bozukluk, ayrıca dejeneratif belde yana eğilme(skolyoz) olduğu tespit edildi.