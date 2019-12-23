Mynet Trend

İngiliz hasta Chriss Elliott eskisi gibi yürüyebilecek

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Birkaç yıl önce geçirdiği trafik kazasında meydana gelen travma sonucu kalça protezi ameliyatı olan ve bacağındaki şiddetli ağrılar nedeniyle Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran İngiliz Hasta Chriss Elliot, tek ameliyatla sağlığına kavuştu.

İngiliz hasta Chriss Elliott eskisi gibi yürüyebilecek

Uzun süre bel ve kalçadan bacağa yayılan ağrı, bacak ve ayaklarda uyuşma, iğnelenme, yürüyüş bozukluğuyla birlikte 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası dinlenme ihtiyacı ve öne doğru eğilme şikayetleriyle Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran hasta Chriss Elliot, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile eski sağlığına kavuştu.

“Trafik kazasından sonra ameliyat oldu”

Ağrı şikayetleri nedeniyle Dr.Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu dile getiren 75 yaşındaki Chriss Elliot, birkaç yıl önce geçirdiği trafik kazasında meydana gelen travma sonucu kalça protezi ameliyatı olduğunu belirterek, “Ameliyat sonrası ağrılarım çoğaldı. Yürüme bozukluğu ile birlikte vücudumda öne doğru eğilme başladı. Yaklaşık 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası ise ağrı şikayetlerim, gece yattığında ise uyuşmalarım arttı” dedi. Elliot’un şikayeti üzerine Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer tarafından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen Chriss Elliot’un belinde düzleşme, aşırı dejenerasyon ve bel fıtıklarına bağlı ileri derecede dar kanal ile belin mekaniğinde bozukluk, ayrıca dejeneratif belde yana eğilme(skolyoz) olduğu tespit edildi.

“Tek ameliyatla hastanın bacağındaki tüm şikayetler giderildi”

Bacağındaki şikayetleri giderilen Chriss Elliot, yaklaşık beş saat süren ameliyat sonrası ikinci gün yürütüldü. Hastanede bir hafta gözetim altında tutulmasının ardından bir ay sonra kontrole gelmesi koşuluyla hastasını taburcu eden Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer, ameliyat sonrası hastanın bacaktaki şikayetlerinin tamamen düzeldiğini ifade etti.

“Bu tür ameliyatlarda iyileşme süreci 3 - 6 ay arası değişiyor”

Hastanın kontrol muayenesinde nörolojik patoloji saptanmadığını, ağrılarının sona erdiğini, artık daha uzun mesafeleri yürüyebildiğini dile getiren Prof. Dr. Seçer, “Kontrol grafiklerinde ameliyatla ilgili bir sorun saptanmadı. Hastanın düzenli kontrolleri devam edecek. Bu tür ameliyatlar sonrası iyileşme süreci her hastalık ve hastada farklı olmakla birlikte 3-6 ay sürebiliyor” şeklinde konuştu.

“Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne teşekkür etti”

Chriss Elliot, gerçekleştirdiği başarılı operasyon nedeniyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer’e teşekkür etti. Aynı zamanda Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi sağlık ekibinin tüm tedavi süreci boyunca sağladığı profesyonel destek ve güler yüzlü hizmet için de kendilerine minnettar olduğunu söyleyen Elliot, tedavisinden duyduğu memnuniyeti, yerleşik yabancıların takip ettiği internet gazetesinde yayımlanan makalesinde makalesine konu etti.

İngiliz hasta Chriss Elliott eskisi gibi yürüyebilecek

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Hipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliğine sebep olabilirHipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliğine sebep olabilir
İş yerinde enerjinizi arttırmanın 7 yolu!İş yerinde enerjinizi arttırmanın 7 yolu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası ameliyat protez bacak

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

PSA değerinin yükselmesi ne demektir?

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de yapılan araştırma göre yağışlı ve soğuk hava kanseri tetikliyor

ABD'de yapılan araştırma göre yağışlı ve soğuk hava kanseri tetikliyor

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu

Nadir görülen kansere yakalandı, başarılı operasyonla kurtuldu

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak

İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu! Sağlık personelleri bile hasta

İstanbul'da hastanelerde yoğunluk! Sağlık personeli bile hasta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.