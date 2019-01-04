İngiliz ordusundan selfi bağımlılarına çağrı: Size ihtiyacımız var

Sputnik'in haberine göre "Ben, ben, ben, milenyum nesli, ordunun size ve sizin kendinize olan inancınıza ihtiyacı var", "Sınıfın en komikleri, ordunun size ve sizin ruhunuza ihtiyacı var", "Kendini oyuna vuranlar, ordunun size ve sizin itkinize ihtiyacı var", "Telefon zombileri, ordunun size ve sizin odaklanmanıza ihtiyacı var", "Çıtkırıldımlar, ordunun size ve sizin şefakatinize ihtiyacı var", "Özçekim bağımlıları, ordunun size ve sizin özgüveninize ihtiyacı var"…

İngiliz ordusunun bu sloganları büyük ilgi yarattı. Aslınd akampanya Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk'un savaşlar açtığı dönemde askere çağırmak için kullandığı "Ülkenin Sana İhtiyacı Var" diyen tarihi posteri temel aldı.

Ama bu kez gençlikten umut kesenlerin başvurduğu benzetmeleri kullandı. Gençlere toplumun zayıflık addettiği özelliklerin ordu tarafından güce çevrilebileceği mesajını verdi.

Afişler, TV ve radyo reklamlarıyla Z Kuşağı'na ulaşacak kampanyayla ilgili Tümgeneral Paul Nanson şu değerlendirmeyi yaptı.

"Ordunun toplumsal rollerle ilgili basmakalıpların ötesine baktığı, insanlara farklı gözle yaklaştığı ve onların çok daha büyük bir anlam ve amaç arayışının farkında olduğu mesajını veriyoruz."