İngiliz ordusundan selfi bağımlılarına çağrı: Size ihtiyacımız var

Sputnik'in haberine göre "Ben, ben, ben, milenyum nesli, ordunun size ve sizin kendinize olan inancınıza ihtiyacı var", "Sınıfın en komikleri, ordunun size ve sizin ruhunuza ihtiyacı var", "Kendini oyuna vuranlar, ordunun size ve sizin itkinize ihtiyacı var", "Telefon zombileri, ordunun size ve sizin odaklanmanıza ihtiyacı var", "Çıtkırıldımlar, ordunun size ve sizin şefakatinize ihtiyacı var", "Özçekim bağımlıları, ordunun size ve sizin özgüveninize ihtiyacı var"…
İngiliz ordusunun bu sloganları büyük ilgi yarattı. Aslınd akampanya Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk'un savaşlar açtığı dönemde askere çağırmak için kullandığı "Ülkenin Sana İhtiyacı Var" diyen tarihi posteri temel aldı.
Ama bu kez gençlikten umut kesenlerin başvurduğu benzetmeleri kullandı. Gençlere toplumun zayıflık addettiği özelliklerin ordu tarafından güce çevrilebileceği mesajını verdi.
Afişler, TV ve radyo reklamlarıyla Z Kuşağı'na ulaşacak kampanyayla ilgili Tümgeneral Paul Nanson şu değerlendirmeyi yaptı.
"Ordunun toplumsal rollerle ilgili basmakalıpların ötesine baktığı, insanlara farklı gözle yaklaştığı ve onların çok daha büyük bir anlam ve amaç arayışının farkında olduğu mesajını veriyoruz."
Örneğin TV reklamları, gençlerin hırsları ve emellerine karşın toplum tarafından değer verilmediklerini hissediyor olabilecekleri, dolayısıyla 'büyük amaçları' olan bir işe çekilebilecekleri fikrinden hareket ediyor.
Reklamlarda evde veya işte basmakalıp yakıştırmalara maruz kalan gençler, aniden sahne değişikliğiyle asker üniformaları içinde savaştan kırılmış ya da doğal felaketlerle yıkılmış bölgelere insani yardım ulaştırırken gösteriyor.
Bir sahnede bir gencin gece sabaha kadar oyun oynaması ordu tarafından adanmışlık ve dayanıklılık işareti olarak görülüyor. Bir başka sahnede süpermerkette iş arakadaşları kendisine burun kıvırırken kendi ritmine göre ve büyük özenle alışveriş arabalarını toplayıp yerlerine yerleştiren genci, ordu yavaş ama sabırla sağlam iş çıkaran bir mükemmeliyetçi olarak değerlendiriyor.
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