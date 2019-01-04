TREND

İngiliz ordusundan selfi bağımlılarına çağrı: Size ihtiyacımız var

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

İngiliz ordusunun 2000 yılının hemen öncesinde veya hemen sonrasında doğanları, yani 16-25 yaş arasındaki kuşağı askere çekmeyi hedefleyen reklam kampanyası, gündem yarattı.

İngiliz ordusundan selfi bağımlılarına çağrı: Size ihtiyacımız var

Sputnik'in haberine göre "Ben, ben, ben, milenyum nesli, ordunun size ve sizin kendinize olan inancınıza ihtiyacı var", "Sınıfın en komikleri, ordunun size ve sizin ruhunuza ihtiyacı var", "Kendini oyuna vuranlar, ordunun size ve sizin itkinize ihtiyacı var", "Telefon zombileri, ordunun size ve sizin odaklanmanıza ihtiyacı var", "Çıtkırıldımlar, ordunun size ve sizin şefakatinize ihtiyacı var", "Özçekim bağımlıları, ordunun size ve sizin özgüveninize ihtiyacı var"…

İngiliz ordusunun bu sloganları büyük ilgi yarattı. Aslınd akampanya Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk'un savaşlar açtığı dönemde askere çağırmak için kullandığı "Ülkenin Sana İhtiyacı Var" diyen tarihi posteri temel aldı.

Ama bu kez gençlikten umut kesenlerin başvurduğu benzetmeleri kullandı. Gençlere toplumun zayıflık addettiği özelliklerin ordu tarafından güce çevrilebileceği mesajını verdi.

Afişler, TV ve radyo reklamlarıyla Z Kuşağı'na ulaşacak kampanyayla ilgili Tümgeneral Paul Nanson şu değerlendirmeyi yaptı.

"Ordunun toplumsal rollerle ilgili basmakalıpların ötesine baktığı, insanlara farklı gözle yaklaştığı ve onların çok daha büyük bir anlam ve amaç arayışının farkında olduğu mesajını veriyoruz."

Örneğin TV reklamları, gençlerin hırsları ve emellerine karşın toplum tarafından değer verilmediklerini hissediyor olabilecekleri, dolayısıyla 'büyük amaçları' olan bir işe çekilebilecekleri fikrinden hareket ediyor.

Reklamlarda evde veya işte basmakalıp yakıştırmalara maruz kalan gençler, aniden sahne değişikliğiyle asker üniformaları içinde savaştan kırılmış ya da doğal felaketlerle yıkılmış bölgelere insani yardım ulaştırırken gösteriyor.

Bir sahnede bir gencin gece sabaha kadar oyun oynaması ordu tarafından adanmışlık ve dayanıklılık işareti olarak görülüyor. Bir başka sahnede süpermerkette iş arakadaşları kendisine burun kıvırırken kendi ritmine göre ve büyük özenle alışveriş arabalarını toplayıp yerlerine yerleştiren genci, ordu yavaş ama sabırla sağlam iş çıkaran bir mükemmeliyetçi olarak değerlendiriyor.


Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurduMezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu
İşçinin hesabı ters gidince...İşçinin hesabı ters gidince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiliz ordusu selfie ihtiyaç

En Çok Okunan Trend Haberler

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Senaryo değiştirten şok ayrılık!

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Sokaklara astığı ilan görenlere şok geçirtti!

Sokaklara astığı ilan görenlere şok geçirtti!

En iyi çıplak sahneler

En iyi çıplak sahneler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

CIA 44 yıldır saklıyor!

CIA 44 yıldır saklıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı: Mesleğe geri döndü

'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı: Mesleğe geri döndü

2019’da öne çıkacak 4 Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI) Trendi

2019’da öne çıkacak 4 Yapay Zeka Trendi

Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

İşçinin hesabı ters gidince altında kaldı

İşçinin hesabı ters gidince...

Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri

Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri

Acil ameliyata alındı! Makatından öyle bir şey çıkarıldı ki...

Makatından öyle bir şey çıkarıldı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.