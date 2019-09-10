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Yayaya 'kafa atan' bisikletçi her yerde aranıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

İngiltere'de kırmızı ışıkta geçen ve az daha bir yayaya çarpan bisikletçi, bisikletinden inerek geri döndü ve çarpmak üzere olduğu adama kafa attı.

İngiltere'de kırmızı ışıkta geçen ve az daha bir yayaya çarpan bisikletçi, bisikletinden inerek geri döndü ve çarpmak üzere olduğu adama kafa attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis bisikletçiyi aradıklarını duyurdu.

Olay, başkent Londra'da Farrington caddesinde 22 Ağustos'ta yerel saat ile 13.45'te meydana geldi.

Caddedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir bisikletçinin kırmızı ışıkta geçtiği ve bu sırada yaya geçidinden geçmekte olan bir adama az daha bisikletiyle çarptığı görüldü. Bunun üzerine bisikletinden inen adam geri dönüp, çarpmak üzere olduğu adama kafa atıp olay yerinden uzaklaştı.

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Londra polisinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bisikletçinin kafa attığı adamın 57 yaşında olduğu, yaşanan olay üzerine adamın gözünün üstüne dikiş atıldığı ve kolundan yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada 40 yaşındaki bisikletçinin arandığına yer verildi.

KAYNAK: DHA

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polis yaya bisikletli KAFA ATMA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
türkiye olsa öyle olurmu dur bakalım nereye kaçıyon öyle daha konuşma yaparken kafa atmak nedir tamam kafa atarsın burnu belkikırarsan ama arkandada kocam logar deliği açarlar
aman adam türk çıkmasın da
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