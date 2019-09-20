Sahneye başbakanın 'kesik başıyla' çıktı!

Göreve geldiğinden beri eleştirilerin hedefi olan Johnson, bu kez sınırları zorlayan bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

Slowthai isimli rapçi, Merkür Ödül Töreni'nde devlet televizyonunda canlı yayınlanan performansı sırasında tartışma yaratan bir protestoya imza attı.

Ödüller verilmeden önce seslendirdiği 'Doorman' şarkısının sonunda Jonson'a küfür ederek havaya Johnson'ı temsil eden kesik başlı bir kukla kaldırdı.

O sırada seyircilerden alkışlar yükselirken, programın sunucusu Lauren Laverne da rapçiyi "Slowthai, kendi görüşleri ile burada" diyerek anons etti.

Ayrıca, gerçek ismi Tyron Kaymone Frampton olan rapçinin üzerinde 'S.ktir Boris' yazan bir tişört olduğu da görüldü. Söz konusu tişört Slowthai'nin internet mağazasından da satışa sunuldu.

Slowthai "Nothing Great About Britain" isimli albümüyle Merkür Ödülü'ne aday gösterilmişti. Albüm günümüz İngilteresi'ne eleştiriler içeriyordu.



