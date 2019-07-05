Mynet Trend

İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent 1800'ler modasına geri döndü!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

İngiliz terzi, seçtiği stili işi haline getirdi. Günümüz modasını reddederek 19. yüzyıla ait kıyafetler giymeyi tercih eden Zack Macleod Pinsent, sadece İngiltere'den değil dünyanın farklı ülkelerinden aldığı siparişlerle 1800'lü yıllar modasını yeniden canlandırmayı ve yeni bir akım başlatmayı hedefliyor.

İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent 1800'ler modasına geri döndü!

İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent, günümüz modasını reddedip 1800'lerin moda anlayışına uygun giyinmesiyle İngiliz basınının gündeminde.

1t

Henüz 14 yaşındayken giydiği son kot pantolonunu İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent 1800'ler modasını geri getirdi!

3t

İngiliz terzi, seçtiği stili işi haline getirdi. Günümüz modasını reddederek 19. yüzyıla ait kıyafetler giymeyi tercih eden Zack Macleod Pinsent, sadece

4t

İngiltere'den değil dünyanın farklı ülkelerinden aldığı siparişlerle 1800'lü yıllar modasını yeniden canlandırmayı ve yeni bir akım başlatmayı hedefliyor.

5t

İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent, günümüz modasını reddedip 1800'lerin moda anlayışına uygun giyinmesiyle İngiliz basınının gündeminde.

6t

Henüz 14 yaşındayken giydiği son kot pantolonunu yakarak 2000'ler modasını reddettiğini törensel bir şekilde duyuran Pinsent, o günden beri de 1800'ler modasına uygun giyiniyor.

7t

Pinsent, tarihsel kıyafetlere olan tutkusunu İngiltere'nin East Sussex bölgesindeki Brighton şehrinde terzilik yaparak pekiştiriyor.

8t

25 yaşındaki Pinsent'in diktiği dönemsel kıyafetleri kendi üzerinde sergileyerek müşterilerine canlı modellik yapması, daha tanınır hale gelerek kariyerinde ilerlemesini sağlıyor.

9t

İngiltere'de gördüğü ilginin yanı sıra başka ülkelerden de siparişler alan Pinset'in ürünleri dünya çapında popülerlik kazanma yolunda ilerliyor.

10t

İşte Pinsent'in 1800'ler esintili stiline ait kareler...yakarak 2000'ler modasını reddettiğini törensel bir şekilde duyuran Pinsent, o günden beri de 1800'ler modasına uygun giyiniyor.

11t

Pinsent, tarihsel kıyafetlere olan tutkusunu İngiltere'nin East Sussex bölgesindeki Brighton şehrinde terzilik yaparak pekiştiriyor.

12t

25 yaşındaki Pinsent'in diktiği dönemsel kıyafetleri kendi üzerinde sergileyerek müşterilerine canlı modellik yapması, daha tanınır hale gelerek kariyerinde ilerlemesini sağlıyor.

13t

İngiltere'de gördüğü ilginin yanı sıra başka ülkelerden de siparişler alan Pinset'in ürünleri dünya çapında popülerlik kazanma yolunda ilerliyor.

14t

15t

16t

PARTNERVictoria's Secret meleğinden çıplak poz!Victoria's Secret meleğinden çıplak poz!
Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar
Buzağılarını soğuktan korumak için öyle bir yöntem buldular ki!Buzağılarını soğuktan korumak için öyle bir yöntem buldular ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler moda 1800'ler modası ilginç trend

En Çok Okunan Trend Haberler

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Düğün sabahı eşini öldürdü! "Uyumadığını fark edince..."

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sağanak geliyor

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Yetişkinler için mizah ve korkunun bir arada hissedildiği animasyonlar

Çiftçiler, buzağılarını soğuktan korumak için öyle şirin yöntem buldular ki!

Buzağılarını soğuktan korumak için öyle bir yöntem buldular ki!

Sports Illustrated yılın amatör modelini belirledi!

Ünlü dergi, yılın amatör modelini belirledi!

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Erkekler Instagram’da kadınları taklit ederse ne olur?

Sevimli köpek et yemeği bıraktı, dondurmayı kaptı!

Et yemeği bıraktı, dondurmayı kaptı!

Mahallelerinde halı saha olmayınca çözümü böyle buldular!

Eski halılardan halı saha yaptılar! Yetkililer ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.