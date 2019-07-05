İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent 1800'ler modasına geri döndü!

İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent, günümüz modasını reddedip 1800'lerin moda anlayışına uygun giyinmesiyle İngiliz basınının gündeminde.

Henüz 14 yaşındayken giydiği son kot pantolonunu İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent 1800'ler modasını geri getirdi!

İngiliz terzi, seçtiği stili işi haline getirdi. Günümüz modasını reddederek 19. yüzyıla ait kıyafetler giymeyi tercih eden Zack Macleod Pinsent, sadece

İngiltere'den değil dünyanın farklı ülkelerinden aldığı siparişlerle 1800'lü yıllar modasını yeniden canlandırmayı ve yeni bir akım başlatmayı hedefliyor.

İngiliz terzi Zack Macleod Pinsent, günümüz modasını reddedip 1800'lerin moda anlayışına uygun giyinmesiyle İngiliz basınının gündeminde.

Henüz 14 yaşındayken giydiği son kot pantolonunu yakarak 2000'ler modasını reddettiğini törensel bir şekilde duyuran Pinsent, o günden beri de 1800'ler modasına uygun giyiniyor.

Pinsent, tarihsel kıyafetlere olan tutkusunu İngiltere'nin East Sussex bölgesindeki Brighton şehrinde terzilik yaparak pekiştiriyor.