Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Tercih dönemi araştırmalarında en çok araştırılan bölümlerden biri de Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümüdür. Sayısal derslere ilgisi olanların tercihleri arasında olan bu bölüm hem bilgisayar altyapılı olan matematikçiler hem de matematik altyapılı olan bilgisayarcılar yetiştirmeyi amaçlar. Oldukça kapsamlı bölümlerden biri olan Matematik ve Bilgisayar bilimleri bölümünde öğrenciler güçlü matematik altyapısı ile birlikte bilgisayarın işleyiş mantığını da en temelden kavradıkları için uzmanlaşma sürecinde önemli artılara sahip olarak yetiştirilirler.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü nedir?

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü matematik ve bilgisayar olmak üzere iki dalda eğitim sağlayan bir bölümdür. Ortak program sunma oldukça uzun yıllardan beri eğitim hayatında vardır ve bu sayede mezun olan öğrenciler birçok alanda iş bulma imkanına sahip olurlar. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü matematik bilimi ile bilgisayar bilimlerini en etkili şekilde kullanabilen ve bunları birleştirip çeşitli sorunları ortadan kaldırabilecek düzeye gelen öğrenciler yetiştirir. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler disiplinli, sorumluluk sahibi, sayısal zekası yüksek olan, bilgisayar, programlama, yazılım ve matematik kavramlarına karşı da ilgili olmalıdır. Ülkemizde pek çok öğrenci tarafından tercih edilen Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünün ilk ve en önemli amacı matematik bilimi ile beraber matematik bilimini etkili bir şekilde kullanabilecek ve bilgisayar sistemleri ile de matematiği birleştirecek bireyleri yetiştirmektir. Bu bireyleri yetiştirip sektöre kazandırmak bölümün en temel amaçlarından biridir.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Matematik ve Bilgisayar Bilimlerini tercih etmek isteyen öğrenciler bölüm araştırması yaparken özellikle bazı konuları merak ederler. Bunlardan biri de Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıl konusudur. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde 4 yıllık bir lisans eğitim programı verilir. Bu bölümde öğrenciler ilk yıllarında analiz, ikinci yıllarında bilgisayar mimarisi, üçüncü yıllarında matematiksel yazım ve tasarım, dördüncü yıllarında ise yapay zeka alanında eğitimler alırlar. Öğrenciler Matematik ve Bilgisayar Bilimi bölümünü tercih etmek istiyorlar ise TYT ve AYT sınavlarına girmelidir. Sayısal puan türü ile tercih edebilecekleri bölümde eğitim dili Türkçe olarak verilir. Bu bölümde öğreciler 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca temel olan tıp bilimi ve anestezi üzerine de birçok dersin eğitimini alırlar. Tercihlerinde bu bölüme de yer vermek isteyen öğrencilerin bazı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir;

Soyut Matematik

Diferansiyel Geometri

Nümerik Analiz

Web Programlama

Lineer Cebir

Kompleks Analiz

Yapay Zeka

Ayrık Matematik

Bilgisayar Biliminin Temelleri

Nesneye Yönelik Programlama

Veri Yapıları

En başta bu dersler olmak üzere birçok dersten toplam 4 yıl boyunca sorumlu olan öğrenciler tüm dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri zaman Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezun olan öğrenciler matematik ve bilgisayar alanında uzmanlaşmış bireyler olurlar. İlk iki yılda cebir ve analiz gibi matematik dersleri ve temel programlama dilleri içeren bilgisayar dersleri içeren bölümde son iki yıl öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre bilgisayar ya da matematik dersleri seçmeleri sağlanır.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları ne iş yapar?

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları çalışmış oldukları kurum ve kuruluşlarda bilgisayar sistemleri, bilgisayar programlamaları, bilgisayar ağları, yazılımlar ve veri tabanlar üzerine pek çok çalışma yaparlar. Birçok alanda iş imkanına sahip olan bölüm mezunlarının çok yaygın iş olanakları bulunur. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunlarının çalışma ortamları genellikle büro ortamı ve bilgisayar başıdır. Çalışma alanları genel olarak temiz, sakin ve düzenlidir. En çok haşır neşir oldukları kavramlar ise, sayılar, yazılım ve uygulamalardır. Bu yüzden bu bölümü tercih etmek isteyen bireylerde bazı özelliklerin bulunması gerekir. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü tercih etmek isteyenlerde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Bilgisayar başında zaman geçirmekten hoşlanıyor olmalılar

Dikkatli ve bir o kadar da sabırlı olmalılar

Ekip çalışmasını sevmeliler ve planlı bir şekilde çalışmayı da bilmeliler

Kendisini sürekli olarak geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine de sahip olmalılar

Sayısal düşünme yetenekleri gelişmiş olmalı

Yaratıcı olmalılar ve teknolojik gelişmeleri de takip etmeliler

Farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilen Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları iş imkanları arasında çalışmayı seçtikleri en başlıca yerler yazılım geliştirme şirketleridir. Bunun yanı sıra mezun olan bireyler sağlık sektörü, üretim sektörü, otomotiv sektörü ve güvenlik sanayi sektöründe de çalışma imkanına sahip olurlar. Bu sebeple Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olan öğrenciler mezuniyet sonrasında işsiz kalmaz genellikle de kolay bir şekilde iş bulabilirler.

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

Matematik ve Bilgisayar Bilimi mezunları ortak eğitim aldıklarından dolayı geniş bir iş imkanına sahiplerdir. Hem matematik ile alakalı yerlerde hem de bilgisayar ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışma olanakları bulunur. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre pek çok farklı görevde çalışabilen mezunlar;

Veri tabanı uzmanı,

Yazılım uzmanı,

Oyun programcısı

Mobil Uygulama Tasarlayıcısı

Siber güvenlik uzmanı

Sistem analisti

Bilgi teknolojileri personeli

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları iş imkanları nelerdir?

Bunlar ve pek çok farklı görevlerde çalışabilen mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde iş bulma olanağına sahip olur. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları bulunmakla beraber devlet kapısında çalışmak isteyen mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavdan geçerli puanı alan mezunlar tercih yaparak çalışmak istedikleri alanları seçebilirler. Hem özel sektörde hem de kamuda faaliyet gösterebilen mezunlar bilgi işlem ve planlama gibi departmanlarda; sistem analizi, programlama, teknik destek, web tasarımı ve yazılımı gibi alanlarda görev alabilirler. Ayrıca bankacılık ve sigortacılık alanlarında borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında istatistik alanında da çalışabilirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunları eğer isterlerse kariyerlerine akademisyen olarak da devam edebilir, üniversitelerde geniş bir yelpazede kariyer yapabilirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları ve kamuda iş olanakları şu şekilde sıralanabilir: